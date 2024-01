Watykan/ Papież: trzeba powiedzieć "nie" wszelkiej wojnie, samej logice wojny

Papież Franciszek w orędziu na Boże Narodzenie apelował w poniedziałek o to, by powiedzieć "nie" wojnie; "wszelkiej wojnie, samej logice wojny". Odnosząc się do konfliktu izraelsko- palestyńskiego mówił: "Błagam o zakończenie operacji wojskowych". Prosił o uwolnienie zakładników i "zaradzenie rozpaczliwej sytuacji humanitarnej" w Strefie Gazy.