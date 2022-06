Uczą się i zdobywają cenne doświadczenie

W poniedziałek, 6 czerwca, w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyło się oficjalne podsumowanie projektu "Praca u postaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu", realizowanego ze środków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

20 uczniów Zespołu Szkół w Dowspudzie, pod opieką nauczycieli Pani Katarzyny Walendzewicz, Pani Emili Świerżewskiej wróciło 16 kwietnia 2022r. z dwutygodniowego stażu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów, który odbywał się w Grecji.

Głównym celem projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów” o numerze przedsięwzięcia2020-1-PMU-3300 i tytule "Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu" jest wyrównanie szans uczestników poprzez zmianę ich postawy mentalnej i perspektywy patrzenia na własny rozwój, jak również wiary we własne możliwości. O ile uczenie się przez całe życie i inwestowanie w siebie jest niezbędne dla odniesienia sukcesu we współczesnym świecie, to jest ono uwarunkowane odpowiednią postawą mentalną i przekonaniami.

Uczniowie odbywali projekt w szkole partnerskiej Platon M.E.P.E. School w Katerinii gdzie mieli zajęcia polegające na m.in. otwarciu uczniów na inne kultury i różnice występujące we współczesnej europejskiej rodzinie, poprawie ich świadomości kulturowej i poziomu komunikacji międzykulturowej jak też wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi czy wzmocnienie tożsamości uczestników jako obywateli Unii Europejskiej.

W ramach realizacji programu kulturowego uczestniczyli również w wycieczce do Salonik oraz na Meteory, gdzie zwiedzili jeden z 13 monastyrów zawieszonych na skałach.

Udział w przedsięwzięciu za granicą przyczynił się do osobistego rozwoju uczestników projektu. Był okazją do zdobycia nowych kompetencji kluczowych, społecznych oraz dał możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Uczestnicy poznali kulturę i obyczaje mieszkańców regionu Macedonii Środkowej na Rivierze Olimpijskiej.

Wyjazd uczniów zaprocentuje w ich przyszłym, dorosłym życiu ułatwiając wejście na rynek pracy w międzynarodowym otoczeniu.