Kulinarne oszczędzanie

Nie da się ukryć, że inflacja każdego dnia coraz bardziej daje się wszystkim we znaki. Ceny produktów spożywczych rosną w zastraszająco szybkim tempie. Tak naprawdę nie mamy czasu przyzwyczaić się do nowych cen, bo po chwili są one już inne, wyższe.

Niestety, drożeje wszystko, w tym te najbardziej potrzebne i podstawowe produkty. Coraz więcej osób odmawia sobie tego, co rzeczywiście lubi, wybierając tańsze produkty, tak by spinał im się budżet od pierwszego do pierwszego. Zaczynamy też rezygnować z warzyw czy owoców ze względu na ich wysokie ceny. Wiadomo, że inflacja odbije się prędzej czy później również na naszym zdrowiu. Unikanie produktów, które mają korzystny wpływ na nasze wyniki badań ze względu na ich cenę nie powinno mieć miejsca. Na szczęście jest kilka sposobów na to, by móc oszczędzać podczas zakupów, czy przygotowywania posiłków. Dobry plan jest w stanie pomóc nawet w tak ciężkich czasach, jakie aktualnie nastały.

Zatem, w jaki sposób możemy spróbować oszczędzać na zakupach żywnościowych, tak by wciąż móc spożywać to co zdrowe, co rzeczywiście lubimy i nie musieć sobie odmawiać wszystkiego na każdym kroku?

1.PRZEGLĄDAJ GAZETKI REKLAMOWE W POSZUKIWANIU PROMOCJI

Tak, to naprawdę wiele daje i ułatwia. Przeglądajmy gazetki reklamowe sklepów, w których najczęściej robimy zakupy w poszukiwaniu różnych, interesujących nas promocji. Pamiętajmy też, że wiele produktów ma długi termin ważności (produkty suche, konserwy, mrożonki, produkty w puszkach lub słoikach). Podczas fajnych zniżek dobrym pomysłem jest zrobienie sobie większych zapasów. W dłuższej perspektywie czasu to prawdziwa oszczędność, jak i wygoda. W gazetkach reklamowych często kryją się prawdziwe perełki, dlatego warto być z nimi na bieżąco, jednocześnie kalkulując czy promocja rzeczywiście się opłaca i czy będziemy korzystać z danych produktów po ich zakupie. Wybierajmy tylko te, których potrzebujemy, które lubimy i z których korzystamy.

2.LISTA ZAKUPÓW

Zakupy z przygotowaną wcześniej listą pozwalają nam na kupowanie tego, co rzeczywiście jest nam niezbędne. Idąc do sklepu bez listy, chodzimy od regału do regału biorąc coraz więcej produktów, których nie mamy zamiaru używać w najbliższym czasie. Dobre przygotowanie do zakupów pozwala zachować nam większą ilość pieniędzy.

3.NIE RÓB ZAKUPÓW Z PUSTYM ŻOŁĄDKIEM

Niezależnie czy są to zakupy spożywcze, czy odzieżowe. Idąc do sklepu z pustym żołądkiem kupujemy więcej, czujemy się kuszeni na każdym kroku i odczuwamy potrzebę wypełnienia swojego koszyka produktami, których nie potrzebujemy. Na przykład podczas robienia zakupów w supermarkecie sięgamy nawet po te pokarmy, których nie lubimy, ale wydają się nam ciekawe, ładnie wyglądają itp. Dodatkowo, przy kasach są ustawione różnego rodzaju przekąski, które kupujemy chcąc spożyć coś na szybko. Jest to niekorzystne zarówno dla naszego portfela, jak i zdrowia. Dlatego na zakupy powinniśmy się wybierać zawsze najedzeni, tak by nie reagować na bodźce pojawiające się z powodu pustego żołądka.

4.PLANUJ SWOJE POSIŁKI

Biorąc pod uwagę ilość marnowanej żywności to ten punkt jest bardzo istotny. Wyrzucanie jedzenia do śmieci jest równoznaczne z wyrzucaniem tam naszych pieniędzy. W pośpiechu potrafimy robić nieprzemyślane zakupy. Otwieramy kolejne opakowania, mając w lodówce niedokończone poprzednie. W ten sposób marnujemy dużą ilość pieniędzy. Wcześniejsze planowanie swojego menu pozwoli panować nad wyborami zakupowymi i przykładać większą dbałość do napoczynania nowych opakowań. Planując posiłki postarajmy się każdy produkt wykorzystywać do maximum. Kupując dużą cukinię możemy przygotować z niej jednego dnia placki, a drugiego makaron, dzięki czemu ona się nie zmarnuje, a tym samym, my nie będziemy tracić pieniędzy.

5.WYKORZYSTUJ PRODUKTY DO KOŃCA

Czasami kupujemy jakiś produkt tylko dlatego, że jest składnikiem jakiegoś dania na które akurat mamy ochotę, a potem ten produkt leży do chwili aż zgromadzi pleśń. Warto zastanowić się do czego jeszcze możemy wykorzystać tę konkretną rzecz. Na przykład koncentrat pomidorowy – kupujemy go, by zrobić zupę, nie zużywamy całego słoika i on tak stoi w lodówce do chwili, aż trzeba będzie go wyrzucić. A przecież koncentrat pomidorowy możemy wykorzystać również do innych, pysznych potraw. Sprawdzi się idealnie w risotto, różnego typu sosach czy zapiekankach. Dbajmy o wykorzystanie każdego produktu do końca, tak by nie trzeba było go wyrzucać.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska, dietetyk oraz psychodietetyk efektywnie działający na Instagramie @aleksandrakobylanska. Autorka książek oraz artykułów popularnonaukowych, a także mówca konferencyjny. Na swoim instagramowym profilu dzieli się swoją wiedzą, pasją oraz świetnymi przepisami kulinarnymi.