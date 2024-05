Poznaj polskiego autora: "Kwietniowe deszcze, słońce sierpniowe" Izabeli Skrzypiec-Dagan

"Uświadamiam sobie, że od bardzo, bardzo dawna nie byłam tak blisko siebie jak teraz. Nawiązuję ze sobą przyjazną i pełną ciepła relację, jestem dla siebie dobra w swoich myślach. Odpuszczam. Zapominam. Przebaczam. "Kochaj siebie, to najważniejsza relacja w twoim życiu", przeczytałam kiedyś. A przecież ja tak długo ze sobą walczyłam, tak długo się nie lubiłam, tak wielką czułam do siebie pogardę."

Walentyna, to bohaterka książki "Kwietniowe deszcze, słońce sierpniowe" Izabeli Skrzypiec-Dagan. Kobieta robi sobie urlop od życia i jedzie uporządkować dom po zmarłej przyszywanej ciotce. Trafia do wyjątkowego miejsca, poznaje wyjątkowych ludzi. Otwiera "pokój Pandory" i od tego momentu życie wywraca się jej do góry nogami. Co skrywa tajemniczy pokój? Jak odkryta tajemnica wpłynie na Tinę? Tego dowiecie się czytając tę książkę.

Problemy są częścią naszego życia i są nieuniknione. Często jednak mamy wrażenie, że nas przerastają i nie wiemy jak sobie z nimi radzić. Izabela Skrzypiec-Dagan stworzyła piękną, magiczną, słodko-gorzką historię o życiu i emocjach, w której obok bogatych opisów przyrody, skrywane są tematy adopcji, śmierci, rozterek w związkach, miłości, a także choroby psychicznej. Historia Tiny pozwala zatrzymać się i skłania do refleksji. Ja wyciągnęłam z książki coś dla siebie. "Nagłe zahamowanie wszystkiego. Pędu życia, przyspieszonego bicia serca, gonitwy codzienności przeplatanej snami."

Polecam zwolennikom historii, w których akcja biegnie niespiesznie, a piękne opisy przyrody napełnią duszę harmonią.

Sylwia Białowąs

Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Autorką recenzji jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa