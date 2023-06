Dominika Putto gwiazdą Mistrzostw Polski. Anna Puławska ze srebrnym medalem

Na torze na poznańskim jeziorze Malta do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski stanęły najlepsze kajakarki. Wśród nich pochodzące z Mrągowa Anna Puławska i Dominika Putto. Największą gwiazd regat była Putto, która łącznie wywalczyła cztery złote medale.

Rywalizacja w ramach weekendowych mistrzostw Polski w stolicy Wielkopolski była dla reprezentantów kraju doskonałą okazja do budowania formy na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Dla innych była to szansa na przypomnienie o sobie reprezentacyjnym szkoleniowcom czy sprawdzenie się na tle utytułowanych sprinterów.

– Zainteresowanie startem w krajowych mistrzostwach pozostaje od lat na niezmiennym poziomie, natomiast dużą niespodzianką jest większa liczba startujących kajakarek niż kajakarzy. To pewnie jest spowodowane naszymi dużymi sukcesami na arenie światowej – wskazuje Adam Seroczyński, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowy, odpowiedzialny w jego zarządzie za sprint kajakowy.

Już pierwszego dnia pochodzące z Mrągowa kajakarki wystartowały na dystansie K1 500 m. Dominika Putto, aktualnie zawodniczka Zawiszy Bydgoszcz, broniła wywalczonego przed rokiem tytułu. To był najsilniej obsadzony finał na przestrzeni ostatnich lat. Medalami igrzysk, mistrzostw świata i Europy, jakie miały na koncie jego uczestniczki, można by obdzielić kilka pokoleń, dlatego należało oczekiwać pasjonującej rywalizacji. W przedbiegach najwyższą klasę pokazała Karolina Naja (Posnania), a w półfinale najlepszy czas uzyskała Martyna Klatt (AZS AWF Poznań). Dominika Putto czaiła się i gromadziła siły na finał. W decydującym wyścigu zwyciężyła z czasem 2:02.79, wyprzedzając Katarzynę Kołodziejczyk, swoją klubową koleżankę z Zawiszy, o 0.08, a Karolinę Naję o 0.27 sekundy.

– Dzień był ciężki, bo rano w ciągu dwóch godzin miałyśmy dwie mocne pięćsetki. Ale dałam radę i mam złoto. Trener czasem mówi, ze jestem jak koń: staję na starcie, patrzę przed siebie, nie rozglądam się na rywalki, płynę w swoim tunelu. Dopiero za metą spojrzałam na tablicę i zobaczyłam, że wygrałam. Jest nas w kadrze kilka na równym poziomie, o zwycięstwie decydują szczegóły. Przez kilka lat nie wchodziłam nawet do finałów mistrzostw Polski. Ale odbiłam się od dna i teraz bardzo dobrze mi się pływa – podkreśliła z entuzjazmem Putto, kajakarka reprezentacji Polski.

Czołowa szóstka zawodniczek na tym dystansie zmieściła się w Poznaniu w 0.74 sekundy, co świadczy o bardzo wyrównanej stawce. Szósta na metę wpłynęła Anna Puławska, najlepsza kajakarka ubiegłorocznych mistrzostw Europy.

Liczba konkurencji i wielkość stawki wymusiły rywalizację od wczesnych godzin porannych. Pora zmagań nie stanowiła jednak przeszkody dla faworytów. Zgodnie z przewidywaniami w K4 500 metrów kobiet prym wiodły zawodniczki Zawiszy Bydgoszcz. Seniorskie reprezentantki kraju Katarzyna Kołodziejczyk, Helena Wiśniewska i Dominika Putto, wsparte liderką młodzieżowej kadry Sandrą Ostrowską, nie miały sobie równych w finałowej odsłonie olimpijskiej konkurencji.

Ozdobą drugiego dnia mistrzostw były finałowe biegi jedynek na 200 metrów. W przedbiegach kajakarek błysnęła ubiegłoroczna brązowa medalistka Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.), która zostawiła za sobą m.in. obrończynię tytułu Martę Walczykiewicz (KTW Kalisz), późniejszą triumfatorkę jedynek na… 5 kilometrów. W finale K1 200 metrów wygrała Putto, sobotnia zwyciężczyni K1 500 metrów. Puławskiej przypadło srebro, a podium uzupełniła Kołodziejczyk. Dla 27-letniej Putto to znakomity weekend – do złotych medali w jedynkach dorzuciła dwa kolejne w K4 500 metrów i w K2 200 metrów z Kołodziejczyk.

– Bieg biegowi jest nierówny, a do każdego z nich podchodzimy z pokorą. Co chwilę wiatr się zmienia: raz bywa mocniejszy, a raz słabszy. Jestem szczęśliwa, że w tak mocnej grupie udało mi się zdobyć dwa złote medale w jedynkach. To z pewnością mój najlepszy w karierze występ w mistrzostwach – nie ukrywa Putto, która podczas nadchodzących III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 wystartuje w konkurencjach K1 200 metrów i K4 500 metrów.

Anna Puławska zakończyła poznańskie zawody ze srebrnym medalem K1 200m oraz szóstymi lokatami w K1 500m i K2 500M. – Cieszę się że jestem częścią tej drużyny, którą od lat tworzy nasz trener Tomasz Kryk i cały Women's Polish Canoe Team. To pokazuje jak mocnym jesteśmy teamem. Kolejne cele przed nami, a te mistrzostwa to tylko przystanek - napisała na swoim Facebooku mrągowianka, obecnie w barwach AZS AWF Gorzów Wlkp.

Poczynania swoich podopiecznych w ramach klubowych zmagań obserwował w ten weekend Tomasz Kryk, trener reprezentacji Polski kajakarek.

– Dziewczyny potwierdziły bardzo wysoki poziom, zwłaszcza finał jedynki na 500 metrów, gdzie różnica między pierwszą siódemki stawki wynosiła 0,70 sekundy. Trochę mogę usprawiedliwić Karolinę Naję, która jest szlakową osady na IE 2023 i dużo trenowała w czwórce, przez co może potrzebować więcej czasu na odzyskanie czucia mniejszej łódki. Pokazała jednak, że na 500 metrów należy się z nią liczyć – zaznacza szkoleniowiec.

WYNIKI:

Kobiety

K1 500 m – 1. Dominika Putto (Zawisza Bydgoszcz), 2. Katarzyna Kołodziejczyk (Zawisza Bydgoszcz), 3. Karolina Naja (Posnania)

K1 200 m – 1. Dominika Putto (Zawisza Bydgoszcz), 2. Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.), 3. Katarzyna Kołodziejczyk (Zawisza Bydgoszcz)

K2 200 m – 1. Dominika Putto, Katarzyna Kołodziejczyk (Zawisza Bydgoszcz), 2. Julia Górska, Julia Krajewska (Zawisza Bydgoszcz), 3. Adrianna Kąkol, Natalia Kurpan (KKW 1929 Kraków)

K4 500 m – 1. Sandra Ostrowska, Katarzyna Kołodziejczyk, Helena Wiśniewska, Dominika Putto (Zawisza Bydgoszcz), 2. Joanna Kurpan, Adrianna Kąkol, Natalia Kurpan, Aleksandra Szeliga (KKW 1929 Kraków), 3. Wiktoria Bierzało, Malwina Kruszewska, Agata Zielińska, Anna Mielnik (AZS Politechnika Opolska)

red.