Na początku grudnia Mrągowo gościło przeszło 250 młodych adeptów futbolu z różnych regionów Polski, którzy wzięli udział w "Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej MRĄGOWO CUP" pod honorowym patronatem burmistrza miasta dr hab. Stanisława Bułajewskiego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w partnerstwie z D&D Sport. Zawody rozegrano na obiektach hotelu Mrągowo Resort&Spa. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Sponsora Strategicznego Polskiej Spółki Gazownictwa. Patronatem technicznym objął Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, patronatem medialnym Gazeta Olsztyńska.

W kategorii Młodzik (12 lat) zwyciężyli chłopcy z klubu Orły Płock, którzy w finałowej batalii pokonali Victorię Sulejówek. Trzecie miejsce na podium przypadło drużenie Białych Orłów z Warszawy. Natomiast tydzień wcześniej (26-28 listopada) w analogicznych warunkach w kategorii Orlik (10-11 lat) na najwyższym podium stanęły Orlęta Radzyń Podlaski, na drugim Pokolenia Lechii Gdańsk, brąz przypadł klubowi Naprzód Stare Babice.

Organizatorzy poza drużynami przyznawali również indywidualne nagrody dla najlepszego bramkarza, strzelca ,zawodnika (MVP) oraz wyróżnienia dla tych ,którzy pokazali się z dobrej strony , niekoniecznie strzelając same bramki.

Turniej w obydwu terminach rozpoczynał się od 13:00 w piątek i kończył się w niedzielę w granicach g. 14:00, sobota to istny maraton od 8:30 do 21:00.

Trzeba mocno podkreślić zaangażowanie i mobilizację klubów, zawodników, trenerów a także najwierniejszych w tym przypadku kibiców- rodziców dzieci, którzy w obecnej skomplikowanej sytuacji pandemicznej nadspodziewanie licznie stawili się na arenie Turnieju co uznajemy za wspólny sukces. Hotel dysponuje świetną infrastrukturą sportową - dwa sztuczne boiska w tym jedno przykryte halą pneumatyczną, zawodnicy mieli dogodne warunki zakwaterowania oraz możliwość skorzystania z bogatej strefy rekreacyjnej w wolnych chwilach, choć ich było bardzo mało przez napięty harmonogram meczowy.

Od pierwszych spotkań można było dostrzec dużą chęć rywalizacji połączoną z wielkimi ambicjami pokazania się z jak najlepszej strony. Dla trenerów takie wydarzenia są świetnym doświadczeniem, gdyż mają okazję porównać poziom procesu własnego szkolenia podopiecznych z zespołami z różnych regionów kraju. Mają okazję wyciągnąć nowe wnioski i wdrożyć nowe rozwiązania służące poprawie jakości prowadzenia podopiecznych. Poza tym tego typu wyjazdy zespalają drużynę i tworzą bliższą więź między zawodnikami oraz trenerem.

Z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem śledziliśmy poczynania chłopców co niejednokrotnie wprawiało nas w zdumienie i podziw z jakim zapałem i determinacją drużyny podchodziły do spotkań, nie brakowało pięknych strzałów, bramek, rozegrania akcji, obron bramkarzy, zachowań fair play oraz łez radości i smutku. Gratulacje dla tych, którzy wytrzymali kondycyjnie i mentalnie zawody, widać było gołym okiem jak zależało im aby stanąć na podium co jest esencją zdrowej rywalizacji sportowej.

Z ramienia organizatorów Piotr Wieczorek