Podsumowanie "majówki" na drogach powiatu mrągowskiego

W długi majowy weekend pogoda dopisała, wobec czego na terenie powiatu mrągowskiego mogliśmy zaobserwować bardzo duży napływ turystów z całej Polski. Policjanci pracowali na miejscu 1 wypadku drogowego oraz 5 niegroźnych kolizji. Bardzo cieszy fakt, że żaden kierowca nie zdecydował się wsiąść za kierownicę pod działaniem alkoholu. Jedyne co można zarzucić kierującym to "ciężką nogę", co spowodowało nałożenie przez policjantów za to wykroczenie 104 mandatów karnych.