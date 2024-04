Rozmawiali o "małym mieście na fali"

W Klubie ABC w Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach odbyło się spotkanie pod tytułem „Małe miasta na fali”. Promowano nie tylko książkę o miasteczku, ale również rozmawiano co zrobić, by żyło się tu lepiej.

Spotkanie to miało na celu promocję niezwykłej pozycji książkowej wydanej przez Wydawnictwo VMA Wzorcownia pt. "Mikołajki, historia, przestrzeń, architektura, poradnik dobrych praktyk".

Na scenie zasiedli mecenas i pomysłodawca pomysłu powstania książki pan Cezary Stypułkowski, autorki panie Iwona Liżewska, historyk sztuki, Joanna Porębska, architekt - urbanista, Marzena Zwierowicz, architekt krajobrazu, wydawca książki pan Janusz Pilecki oraz dziennikarz „Polityki” pan Piotr Sarzyński, który spotkanie poprowadził.

W luźnej rozmowie autor projektu i autorki książki wspominali powstanie idei, która przyczyniłaby się do wspólnego porządkowania naszego miasta po względem jego architektury, z zachowaniem lokalnych trendów i historycznych pozostałości.

Poczucie estetyki i piękna poprowadziło pomysłodawcę i twórczynie, wybitne specjalistki w swoich dziedzinach po uliczkach i pięknych zaułkach naszego miasteczka, perełki mazurskiej krainy, po to by jego niezaprzeczalne piękno architektoniczne i przestrzenne nie zostało zakłócone, a także po miejscach, które są w miasteczku krajobrazowym i funkcjonalnym zgrzytem.

Na spotkaniu można było przy udziale burmistrza Mikołajek pana Piotra Jakubowskiego oraz licznie zgromadzonej publiczności, która brała udział w dyskusji, zastanowić się nad tym, co zrobić, by nie powstawały kolejne architektoniczne buble, psujące piękno naszego miasteczka.



Wywiązała się polemika, która miejmy nadzieję przyczyni się do poszerzenia świadomości mieszkańców, by w naszym miasteczku wszystkim żyło się lepiej, w harmonii z otaczającą nas przestrzenią, by w dalszym ciągu przyciągało i zachwycało turystów swym unikalnym pięknem, bo dzięki temu miasto wzbogaca się i rozwija.

Krystyna Ewa Głodek