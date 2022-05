Pożar i wybuch w zakładzie przetwórstwa drewna

Do pożaru obrabiarki, a następnie do wybuchu instalacji filtracyjnej i zbiornika na pył drzewny w zakładzie przetwórstwa drewna w Morągu doszło kilka minut po godzinie dziewiątej 15 maja.

- W momencie eksplozji w zakładzie pracowały 53 osoby - informuje st. kpt. Grzegorz Różański, oficer prasowy Powiatowej komendy PSP w Ostródzie. - Na szczęście nikomu nic się nie stało, wszyscy pracownicy bezpiecznie opuścili halę produkcyjną.

Do akcji ratowniczo-gaśniczej z morąskiej JRG wyjechały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze i podnośnik hydrauliczny. Dyspozycję wyjazdu otrzymały ponadto wojskowa straż pożarna i okoliczne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

- Łącznie do akcji wyjechało osiem zastępów pożarniczych - dodaje st. kpt. Grzegorz Różański. - Gdy strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia, z rurociągów odpylających wydobywał się dym. Strażacy również spostrzegli rozerwany system filtracyjny i uszkodzony silos na pył drzewny. W hali produkcyjnej paliła się obrabiarka. Strażacy po chwili ugasili palącą się maszynę. Ponadto ustalili, że wewnątrz rurociągu i systemu filtracyjnego są kolejne zarzewia ognia.

Na miejsce zdarzenia przybył ostródzki Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski, który objął dowodzenie akcją ratowniczo-gaśniczą. - Strażacy musieli przy pomocy podnośnika hydraulicznego prowadzić prace rozbiórkowe na wysokości - relacjonuje dalej oficer prasowy Różański. - Systematycznie demontowane były elementy kanału odprowadzania pyłu drzewnego, co pozwoliło dotrzeć do zarzewi ognia i ugaszenia pożaru. Ponadto strażacy sprawdzili stan konstrukcji zbiornika na pył po wybuchu. Nie stwierdzono zagrożenia zawaleniem.