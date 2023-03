Interpelacja posłanki Moniki Falej w sprawie "ekspresówki" dla Lubawy

— Władze uchwałodawcze i wykonawcze gminy Rybno oraz miasta Lubawa apelują o wybór wariantu W2 (zielony) dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy–Nowe Marzy. Samorządowcy, przedsiębiorcy, mieszkańcy bardzo liczą na nadrobienie zaległości komunikacyjnych i transportowych tego regionu Warmii i Mazur. Doświadczali bowiem od lat wykluczenia komunikacyjnego — pisze Monika Falej w interpelacji.

W uzasadnieniu wskazuje, że zadaniem nowego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy–Nowe Marzy jest przejęcie ruchu pojazdów z dróg krajowych nr 15 (Lubawa) i nr 16 (Iława). Pomiary dotyczące ruchu drogowego wykonane na wymienionych drogach przez GDDKiA na przełomie lat 2020/2021 wykazują, że w stosunku do roku 2015 nastąpiło znaczące jego natężenie. Wynika z tego zasadność skierowania zwiększającego się strumienia transportu samochodowego na trasę szybkiego ruchu jak najkrótszą drogą.

— Takie rozwiązanie zawiera właśnie wariant 2 (zielony). Wybór ten zapewnia praktycznie identyczną drogę i koszty budowy, a projektowany węzeł drogowy na DW 536 w m. Rodzone umożliwi dostęp mieszkańcom Lubawy, Iławy, części powiatu działdowskiego, w tym gminy Rybno, do sieci dróg krajowych. Kolejnym węzłem będzie Skarlin, który włączy DW nr 538, przebiegającą centralnie przez gminę Rybno. Lubawa i okolice to zagłębie przemysłu meblarskiego opartego na ciężkim transporcie samochodowym. To miejsca pracy dla tysięcy mieszkańców, w tym z gminy Rybno — wyjaśnia Monika Falej i podkreśla, że w Lubawie funkcjonuje ponad 600 znaczących podmiotów gospodarczych. Tylko w Ikea Industry codziennie wjeżdża i wyjeżdża około 400 samochodów – rocznie ponad 100 tys. pojazdów. Firmy lubawskie realizują i planują rozwój, co stawia kolejne wymagania. Samorządowcy zarówno Lubawy, jak i Rybna wskazują, że wybór wariantu 2 jest kompromisowym rozwiązaniem niosącym równomierne korzyści dla całego powiatu iławskiego oraz powiatów nowomiejskiego i ostródzkiego.

Według posłanki Falej, droga ekspresowa S5 w wariancie W2 pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy terenów gminy wiejskiej Lubawa, gminy miejskiej Lubawa, gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy wiejskiej Ostróda, a także gminy wiejskiej i miejskiej Iława.

— Niebagatelną korzyścią wynikającą z wyboru tego wariantu jest jego wpływ na poprawę walorów turystycznych, szczególnie gminy miejskiej Iława i gminy wiejskiej Iława — podkreśla posłanka i zapewnia, że warto pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom, dla których normalność komunikacyjna w pobliżu swoich lokalizacji stanowi warunek niezbędny i szansę rozwojową.

— Czy zostanie podjęta decyzja pozytywna dla samorządów Lubawy i Rybna związana z wyborem wariantu W2 (zielony) w przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy–Nowe Marzy? Czy w związku z podejmowanymi decyzjami w powyższej sprawie będą podjęte konsultacje z samorządami i mieszkańcami? W jakich terminach i miejscach? — z takimi pytaniami Monika Falej, posłanka Warmii, Mazur i Powiśla, zwróciła się do ministra infrastruktury.

Czekamy zatem na odpowiedź. W grze są wciąż wszystkie warianty S5 proponowane przez GDDKiA.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl