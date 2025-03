Wieczór pełen muzycznych emocji "Nad Sandelą"

Z koncertem na żywo zagości na lubawskiej scenie Ilava All Stars Big Band, który zagra w pełnej muzycznej oprawie. Zespół ten to prawdziwa gratka dla fanów muzyki jazzowej i swingowej, zapewniając wszystkim obecnym wyjątkowe przeżycia. W drugiej części wieczoru wystąpi Robert Kasprzycki – artysta o niesamowitej charyzmie, którego utwory na długo pozostają w pamięci słuchaczy. Jego muzyka to połączenie poetyckich tekstów z melodyjnymi akordami. Na koniec wieczoru, z gościnnym występem, pojawi się zespół AQ-styczni, który z pewnością zaskoczy swoich fanów świeżym brzmieniem i energetycznym występem.

— To będzie wieczór pełen niezwykłej muzyki, emocji i niezapomnianych chwil. Każdy, kto kocha dobrą muzykę, powinien pojawić się na tym wydarzeniu – zapowiadają organizatorzy.

Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, a bilety wstępu wynoszą zaledwie 10 zł od osoby. Uczestnicy wydarzenia będą mogli usłyszeć na żywo doskonałych artystów, a także cieszyć się atmosferą panującą w wyjątkowym miejscu, jakim jest hotel „Nad Sandelą”.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 89 648 01 01. To z pewnością będzie jeden z tych wieczorów, które na długo pozostaną w pamięci, a organizatorzy już teraz zapraszają na kolejne edycje koncertów w przyszłości. To wydarzenie to świetna okazja, by w atmosferze artystycznej unikalności spędzić sobotni wieczór, delektując się wyjątkową muzyką. Takiej okazji nie można przegapić.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl