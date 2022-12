W Lidzbarku powstają warmińskie czepce [zdjęcia]

„Katolicki charakter Warmii na tle protestanckich Mazur. Tradycyjne metody wytwórstwa czepca warmińskiego” to tytuł realizowanego przez Lidzbarski Dom Kultury projektu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak wyjaśniają pracownicy Lidzbarskiego Domu Kultury projekt polega na przekazywaniu wiedzy przez mistrzynię tradycji Krystynę Tarnacką (miłośniczkę naszego regionu, rękodzielniczkę i rekonstruktorkę stroju oraz czepca warmińskiego) o metodach wytwórstwa czepców warmińskich.

Czepiec warmiński to unikatowy element stroju warmińskiego. Warto przypomnieć, że w kwietniu Krystyna Tarnacka i Izabela Treutle z LDK, które działają na rzecz pielęgnowania i popularyzacji dziedzictwa niematerialnego Warmii zostały wyróżnione przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Ubiegłym roku za sprawą ich wspólnych działań, umiejętność wytwórstwa tradycyjnego czepca warmińskiego została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa chronionego konwencją UNESCO.

Na temat czepca warmińskiego można było się wiele dowiedzieć między innymi dzięki spotkaniu online pt. „O czepcu warmińskim", podczas którego mistrzyni rzemiosła Krystyna Tarnacka rozmawiała z regionalistką Izabelą Treutle. Panie przybliżyły czym jest dziedzictwo regionu Warmii i jak można je chronić. Podkreśliły też jego wielką rolę.

Skończyła się właśnie trzecia edycja wspomnianych warsztatów tworzenia czepców warmińskich. Wszystkie wieńczy wystawa, na której można podziwiać efekty pracy kursantów, a jest ich za każdym razem kilkunastu. W tej edycji najmłodsza uczestniczka miała lat 13, najstarsza to seniorka. Wiek więc nie ma znaczenia, a raczej chęci.

— Najważniejsze jest to, by uczestnicy warsztatów byli zadowolenia, a jak oni są, to ja też — mówi Krystyna Tarnacka i dodaje — Mądrego nie sztuka uczyć. Osoby, które przyjeżdżają na warsztaty są świadome tego po co tutaj są i chętnie się uczą.

Czepce warmińskie, wykonywane na warsztatach organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury można było już podziwiać na trzech wystawach. Pierwsza odbyła się w muzeum z siedzibą w zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, kolejne dwie w LDK.

Warsztaty tworzenia czepców warmińskich odbywały się w kamienicy przy lidzbarskim amfiteatrze co tydzień od kwietnia tego roku. Uczestniczy w nich za każdym razem po kilkanaście osób w różnym wieku i nie są to jedynie panie.



— Materiały do robienia czepców uczestnicy otrzymują w ramach projektu — opowiada Paweł Sadowski, dyrektor LDK, który także brał udział w warsztatach czepcowych i nie omieszkał swojej pracy zaprezentować podczas wernisażu najnowszej wystawy. — Każdy robi co najmniej jeden czepiec, zdarza się jednak, że powstaje ich więcej.

Pierwszy zrobiony na warsztatach czepiec trafia do Zespołu Tańca Ludowego "Perła Warmii", kolejne uczestnicy zabierają do domu. Często są prezentem dla najbliższych — rodziny, czy przyjaciół.

Jak wspomnieliśmy szycie i haftowanie czepców odbywa się pod okiem Krystyny Tarnackiej, która ma ogromne doświadczenie, bo swoją wiedzę już ponad 200 uczestnikom tego rodzaju kursów. Szkoli od 1997 roku.

Wernisaż wystawy czepców odbył się w LDK 14 grudnia. Pojawili się na nim uczestnicy warsztatów i ich instruktorka Krystyna Tarnacka oraz goście i członkowie Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii, którzy z dumą noszą wykonane na warsztatach czepce. Wystawę otworzył uroczyście dyrektor LDK Paweł Sadowski.

Wystawę czepców warmińskich można oglądać do końca roku w Lidzbarskim Domu Kultury.