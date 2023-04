Kętrzyńska "Czwórka" najlepsza w województwie

I miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego szkół podstawowych „Moje Boisko Orlik” za rok szkolny 2021/2022.

IV miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego szkół podstawowych – igrzyska dzieci za rok szkolny 2021/2022.

II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego szkół podstawowych – igrzyska młodzieży szkolnej za rok szkolny 2021/2022.

I miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Szkół Podstawowych w Klasyfikacji Generalnej za rok szkolny 2021/2022.

Ostatnia nagroda daje kętrzyńskiej czwórce miano najlepszej szkoły sportowej w województwie. Sukces ten to wynik ciężkiej pracy uczniów klas sportowych o profilu piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka ręczna chłopców. Co roku nasi uczniowie zajmują bardzo wysokie miejsca w finałach wojewódzkich, często zdobywając tytuł Mistrza Województwa. W SP 4 szkolenie sportowe odbywa się już od 1 klasy. Uczniowie pierwszej klasy sportowej biorą udział w turniejach na terenie miasta i województwa, w roku 2023 wzięli udział m. in. w Turnieju Rzucanki i Singli Siatkarskich o Puchar Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej.



Gratulujemy pani dyrektor Elżbiecie Motyl, nauczycielom oraz uczniom, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu, jednocześnie dziękujemy za tak godne reprezentowanie szkoły i Kętrzyna. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki do klasy sportowej, każdy może zostać mistrzem.

Agnieszka Preweda