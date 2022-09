Gruzini "na stopa" zatrzymali byłego funkcjonariusza Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Mieli pecha...

Trzech obywateli Gruzji chciało autostopem dostać się z Barcian do Kętrzyna. Mężczyźni zatrzymali samochód, którego kierowcą był emerytowany funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemcy zamiast do Warszawy pojechali prosto do oddziału Straży Granicznej.

Były funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 17 września zauważył na jednej z dróg w gminie Barciany trzech cudzoziemców zatrzymujących samochody. Autostopowicze chcieli dostać się do Kętrzyna, a stamtąd autobusem do Warszawy. Mówili, że w stolicy będą szukać pracy. Czujny emeryt Straży Granicznej postanowił zawieźć Gruzinów do kolegów z SG, by sprawdzili legalność pobytu obcokrajowców.

- Okazało się, że dwóch z nich w wieku 28 i 29 lat w dniu zatrzymania przebywało na terenie RP nielegalnie. Natomiast pobyt ich 32-letniego współtowarzysza był legalny - informuje mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Źródło: W-MOSG