Atrakcja na środę: św. Graal spod Kętrzyna

Być w Świętej Lipce i nie zajrzeć do Bezławek? To prawdziwy grzech. Świecki, ale grzech. Obie miejscowości dzieli raptem nie więcej niż 5 kilometrów. To tutaj przeciwko Jagielle spiskował jego najmłodszy brat Świdrygiełło, który mieszkał w tamtejszym zamku w latach 1402-1404.

A co ma z tym wspólnego św. Graal czyli legendarny kielich, którego używał Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, a do którego Józef z Arymatei zebrał krew Jezusa po ukrzyżowaniu?

Nasza legenda zaczyna się w XI-wiecznej Anglii. W 1066 roku dzieci pobitego przez Wilhelma Zdobywcę króla Harolda Godwinsona uciekły z Anglii. Zabrały ze sobą św. Graala. Chciały przez Litwę i Ruś Kijowską dotrzeć do Bizancjum. Jednak 2 jego synów osiadło na Litwie. Tam też został święty Graal, który po latach trafił w ręce księcia Świdrygiełły. I wraz z nim przywędrował w 1402 roku do Bezławek. Kronikarze potwierdzają, że Świdrygiełło przywiózł ze sobą dwa kielichy. Nazywali je greckim i... angielskim.

Świdrygiełło pozostawił go, wyjeżdżając. W 1520 roku na wieść, że w okolicy miały pojawić się walczące po stronie polskiej oddziały tatarskie, kielich miał zostać zamurowany w ścianie kościoła. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

Tyle legenda. I choćby dla niej warto zobaczyć kościół w Bezławkach. Kościół, bo w 1513 roku zamek zamieniono na świątynię, która potem przez wieki służyła ewangelikom, a od 1984 roku katolikom.

Przy kościele zachował się niewielki cmentarz odnawiany teraz przez Stowarzyszenie Blusztyn. Wiedzie do niego ceglana furta z inskrypcją w języku niemieckim z fragmentem pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan: “Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.”

Odległości: Święta Lipka (4,5 km), Reszel (10,5 km), Kętrzyn (12 km), Mrągowo (20 km).

