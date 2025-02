Burmistrz odpowiada wójtowi w sprawie autobusów

— Deklaruję swoją pełną gotowość do wspólnego wypracowania porozumienia określającego zasady naszej współpracy i finansowania komunikacji miejskiej — napisał Karol Lizurej, burmistrz Kętrzyna w odpowiedzi na pismo wójta gminy Kętrzyn.

Chodzi o zmiany jakie wprowadziła do rozkładu należąca do miasta spółka komunalna. Od stycznia jej autobusy nie jeżdżą do Karolewa i Nowej Wsi.

— Uważam iż jest to zaskakujące postępowanie w stosunku do gminy i mieszkańców obu samorządów i nosi znamiona arogancji władzy i jej obojętności na życie codzienne — napisał wójt gminy Kętrzyn do burmistrza Kętrzyna.

— Niezapowiedziane zmiany rozkładów jazdy w połączeniu między gminami wprowadziły chaos i utrudniły codzienne życie mieszkańcom obu gmin. Nagła zmiana organizacji transportu spowodowała, że Gmina Wiejska Kętrzyn nie była w stanie przygotować się do tej sytuacji i zorganizować transport publiczny w własnym zakresie — podkreślał w swoim piśmie.

Teraz burmistrz Karol Lizurej odpowiedział na te i inne zarzuty ze strony wójta. Burmistrz przypomniał, że

"jednym z podstawowych obowiązków i zadań" samorządu na terenie danej gminy jest "sprawa transportu zbiorowego". W przypadku gminy Kętrzyn "Nie jest to w żadnym przypadku powinność ani Rady Miejskiej w Kętrzynie ani Burmistrza Miasta Kętrzyna" . —To na Radzie Gminy Kętrzyn i Wójcie Gminny Kętrzyn ciąży obowiązek realizacji tego zadania i zapewnienia mieszkańcom Gminny Kętrzyn gminnego transportu zbiorowego — podkreśla Karol Lizurej i deklaruje, że "możemy wesprzeć i pomóc organom gminy w realizacji tego zadania"

Burmistrze podkreśla jednak, że jeżeli "jeżeli Gmina Ketrzyn chce, aby miasto Kętrzyn zorganizowało jej gminny transport publiczny, to ma ustawowy, obligatoryjny obowiązek udziału w kosztach funkcjonowania komunikacji miejskiej".

— Natomiast miastu Ketrzyn odmawia pokryci kosztów komunikacji miejskiej do Karolewa i Nowej Wsi Małej — pisze burmistrz Kętrzyna.