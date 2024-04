Duma Kętrzyna wróciła z Paryża "z tarczą"

GIRIA Kętrzyn to największy klub kettlebell w Polsce. Zawodnicy stanowią niemal 50% narodowej kadry. Przełożyło się to na kolejny międzynarodowy sukces.

Kętrzyn wrócił z Paryża z 9 medalami Mistrzostw Europy oraz Turnieju Grand Prix. Giria tworzyła duży trzon reprezentacji na 19 zawodników z Kętrzyna było 8 osób. Finalnie reprezentacja Polski pod względem medalowym uplasowała się na 3 pozycji. - Zawodnicy z Kętrzyna pokazali się, ze świetnej strony. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani i każdy wiedział po co staje na pomoście. Cóż mogę dodać, piękna przygoda w Paryżu dobiegła końca, a my szczęśliwi wróciliśmy do kraju - relacjonuje Daniel Gołębiowski, trener i zawodnik GIRIA Kętrzyn i jednocześnie kapitan reprezentacji. - Pięknie!!! Kętrzyn jest z Was dumny! - skomentował Karol Lizurej, zastępca burmistrza Kętrzyna, który był jednym ze sponsorów wyjazdu.

Wyniki:

Mistrzostwa Europy

Daniel Gołębiowski - kapitan Reprezentacji

Srebro - dwubój

Srebro - sztafeta reprezentacyjna

Jakub Werner

Srebro - długi cykl ( weteran )

Anton Piskun

Brąz - dwubój

Anna Wołkowska

Złoto - długi cykl

Magdalena Filipiak

Srebro - rwanie

Turniej Grand Prix

Magdalena Oklińska

Złoto - długi cykl jednorącz kat. Pro.

Marta Oleszczak

Złoto - długo cykl jednorącz



Paulina Witkowska

Złoto - długi cykl jednorącz

Źródło: GIRIA Kętrzyn