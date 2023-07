1340. uczestników! Stolica polskiego triathlonu dalej w formie. "Suszanie, jesteście najlepsi!" [zdjęcia]

TRIATHLON\\\ Wracamy jeszcze na chwilę do Susz Triathlon 2023. W weekend na przełomie czerwca i lipca do polskiej stolicy tej multidyscypliny sportowej przyjechały zawodniczki i zawodnicy z całego kraju i nie tylko, łącznie - 1340. uczestników! Dyrektor zawodów, Jarosław Piechotka, podsumowuje na naszych łamach zmagania i dziękuje za okazaną pomoc.

- Ponad tydzień temu rozpoczynaliśmy Susz Triathlon 2023. A dziś przyszła dobra pora na okazanie należnej wdzięczności cichym bohaterom #susztri23 - mówi dyrektor zawodów Jarosław Piechotka.

— To była wyjątkowa edycja naszej sztandarowej imprezy, w której wzięło udział - rekordowe w ostatnich latach - 1340. uczestników. To był trzydniowy maraton mistrzowskiego triathlonu! — dodaje Piechotka, który jest także dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu.

— Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli realizację #susztri23. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do koordynatora Rafała Masnego i moich najbliższych współpracowników z Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. Kłaniam się nisko całej obsadzie Biura Zawodów i zespołowi super dziewczyn z Biblioteki Miejskiej, a także sędziom zawodów oraz wolontariuszom, którzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i potwierdzili, że Susz organizuje prawdopodobnie najlepsze zawody triathlonowe w kraju - mówi dyrektor zmagań.

— Dziękuję władzom gminy Susz, sponsorom i partnerom biznesowym tegorocznej edycji Susz Triathlon, a także lokalnym i regionalnym przedstawicielom służb - policji, straży pożarnej i Wojskom Obrony Terytorialnej oraz Zespołowi Szkół w Suszu i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych. Bez wsparcia tych instytucji organizacja suskiego święta triathlonu byłaby po prostu niemożliwa. Gorące podziękowania składam także wszystkim mieszkańcom gminy Susz, którzy po raz kolejny wykazali się wobec naszych sportowych gości ogromną gościnnością i sympatią. Jesteście najlepsi! To właśnie dzięki Wam startujący tu triathloniści chcą w przyszłych latach wracać do Susza i znów czuć niepowtarzalną atmosferę stolicy polskiego triathlonu. Kolejna, bardzo udana edycja Susz Triathlon to nasz wspólny sukces. Dziękuję — kończy Piechotka.

Wyniki Susz Triathlon 2023 dostępne są TUTAJ

