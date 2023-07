"Było fest!" Iławskie smocze święto pełne sportowej rywalizacji i gorącego dopingu [zdjęcia, wideo]

SMOCZE ŁODZIE\\\ Piękna sportowa tradycja trwa - na położonym w samym sercu Iławy jeziorze Mały Jeziorak odbyła się już dziewiąta edycja regat O Złote Wiosło. Na listach startowych było aż 35 osad, łącznie wiosłowało ok. 350 wioślarek i wioślarzy!

Corocznie, na początku lipca, Mały Jeziorak i jego nabrzeże zamieniają się w arenę niezwykle emocjonujących zmagań na smoczych łodziach. Dyscyplina ta wywodzi się z dalekiego wschodu Azji , jednak bardzo dobrze przyjęła się w Europie - również w Polsce, także w Iławie.

To właśnie na położonym w centrum miasta akwenie odbyła się w sobotę (8 lipca) kolejna, już 9. edycja zmagań, których stawką jest nie tylko tytułowe Złote Wiosło, ale także (przede wszystkim nawet...) wspaniała zabawa w duchu sportowej rywalizacji fair play.

— IX Regaty Łodzi Smoczych o Złote Wiosło Jezioraka 2023 w kilku słowach podsumowania: 35 osad, około 350 uczestników, 39 biegów, 6 kategorii. Zaciekła sportowa rywalizacja, piękna pogoda, ogrom dopingujących kibiców oraz sprawna organizacja sprawiły, że Iławskie Smocze Święto śmiało możemy uznać za udane! — podsumowuje klub Drakens Iława, który jest pomysłodawcą i od początku głównym organizatorem zawodów.

Wyścigi na dystansie 200 metrów (ze startu wspólnego) odbywają się tuż przy północnym brzegu Małego Jezioraka, gdzie w lato na położonej nad jeziorem ścieżce codziennie, a zwłaszcza w weekendy, mnóstwo jest spacerujących turystów i mieszkańców Iławy. Oni także stają się częścią publiczności, do tego dochodzą kibice konkretnych osad, klubów itd. Tak powstaje tłum fanów, który gorącym dopingiem zagrzewa do boju smocze ekipy.

Regaty to mnóstwo zabawy, radości, ale także jednak sportowej rywalizacji. Iławskie zmagania AD 2023 najlepiej z klubów będzie chyba wspominać warszawska Spójnia, która wygrała w aż trzech kategoriach: Sport Woman, Sport Open, Sport Mikst, a w biegu o puchar burmistrza

Iławy (dystans 1000 metrów) zajęła drugie miejsce (wygrał Stiegelmeyer Stolno). Miasto-gospodarza na wodzie dumnie reprezentowały m.in. Iławskie Smoki Jezioraka, którym naprawdę niewiele zabrakło do wygrania rywalizacji w kat. Sport Open (2. miejsce) i Sport Mikst (także wicemistrzostwo). W biegu o puchar burmistrza ISJ były na 3. miejscu.

Ciekawą, dla wielu zapewne najciekawszą kategorią jest ta, w której startują totalni amatorzy. Często pierwszy kontakt ze smoczymi łodziami i wiosłowaniem w ogóle mają oni dopiero na treningach przed regatami i na samych zawodach. Tu wygrała osada Zakładu Karnego w Iławie (w grupie Gold), kolejne miejsca zajęły drużyny Rezerwowych Psów i Konstalowe Heby. Poniżej wyniki wszystkich kategorii, w tym także Amator Silver.

— Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gratulujemy sukcesów! Dziękujemy także wszystkim instytucjom oraz firmom, które pomogły nam zorganizować tę niesamowitą imprezę, bez was by się to nie udało! Ogromne podziękowania również dla wszystkich naszych młodych wolontariuszy — dodają organizatorzy zmagań.

Na podsumowanie publikujemy kilka z wielu miłych komentarzy, opublikowanych w internecie przez uczestników i kibiców po regatach, które mówią same za siebie. — To dla Was właśnie robimy te regaty! — zauważa iławski klub.

PODOBAŁO SIĘ!

komentarze z internetu, po regatach w Iławie:

"Organizatorzy Drakens Iława, zadbali o wszelkie detale i stworzyli świetne smocze święto za co serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok" - Husaria Gdańsk - Smocze Łodzie

"Nasza ekipa spędziła dzisiaj słoneczny dzień w Iławie na IX Regatach Łodzi Smoczych o Złote Wiosło Jezioraka 2023. Kibice, sportowa rywalizacja i atmosfera była wyczuwalna z kilometra" - Smocze Łodzie - PG Smoki Północy

"Razem z ekipą Rezerwowe Psy gratulujemy!!! I dziękujemy za zabawę, było fest!" - Anna Domka - Rezerwowe Psy

"WOW super, gratuluję. Kolejny raz Drakens Iława - Smocze Łodzie kawał pięknej roboty" - Beata Furmanek

"Gratuluję, dzięki za zawody, medal za organizację" - Janusz Waidaugusek

"Gratulacje dla całej ekipy Drakens Iława - Smocze Łodzie - jak zwykle świetna robota!" - Janusz Nadolski

"Dziękujemy za super zawody" - Bartosz Fiałkowski

IX REGATY SMOCZYCH ŁODZI O ZŁOTE WIOSŁO JEZIORAKA

Iława, 8 lipca 2023

Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach

SPORT WOMAN:

1. Spójnia Warszawa

2. Stiegelmeyer Stolno/Drakens Iława

3. Iławskie Smoki Jezioraka

SPORT OPEN:

1. Spójnia Warszawa

2. Iławskie Smoki Jezioraka

3. Stiegelmeyer Stolno

SPORT MIKST:

1. Spójnia Warszawa I

2. Iławskie Smoki Jezioraka

3. Spójnia Warszawa II

AMATOR GOLD:

1. Zakład Karny Iława

2. Rezerwowe Psy

3. Konstalowe Heby

AMATOR SILVER:

1. Gminne Smoki

2. Logistic Szynaka

3. Zeus

Bieg o Puchar Burmistrza

Iławy, dystans 1000m:

1. Stiegelmeyer Stolno

2. Spójnia Warszawa

3. Iławskie Smoki Jezioraka

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl