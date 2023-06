Absolwenci "Żeromka" puszczają balon (naukowy!). Misja obiektu stratosferycznego nad Iławą [zdjęcia]

— Celem programu Stardust jest konstrukcja przystępnej platformy stratosferycznej umożliwiającej każdemu przeprowadzanie eksperymentów na skraju kosmosu! — tłumaczy Marcin Jasiukowicz, pochodzący z Iławy członek Koła Naukowego SimLE, Politechnika Gdańska.

— Na pokładzie znajdowało się kilka eksperymentów, w tym: kwantowy generator liczb losowych autorstwa firmy Quantum Cybersecurity Group z Gdańska, nasiona drzewa paulowni, przekazane przez Astrofizyczne Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej, aparat analogowy oraz kamera. Przetestowaliśmy również komputer pokładowy, system namierzania oraz system odzysku naszego autorstwa — dodaje młody naukowiec.

— Misja nie byłaby możliwa bez naszego zespołu, który tworzą Magdalena Sadowska, Dominika Bagińska, Maciej Kapciński, Jakub Radgowski, Mateusz Gwozdowski i Nikodem Netkowski. Jak widać, w tym gronie są również absolwenci popularnego "Żeromka", czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie — zauważa Marcin, a na myśli ma Macieja Kapcińskiego i Jakuba Radgowskiego, którzy - podobnie jak on - ukończyli szkołę przy ul. Sienkiewicza.

— Warto zaznaczyć, że to nie ostatnia taka nasza inicjatywa naukowa w Iławie. Planujemy co najmniej jeszcze jedną misję w tym roku, prawdopodobnie w wakacje. Być może uda się zrobić z misji stratosferycznych stały element w Iławie i zaprosić np. uczniów lokalnych szkół do współpracy — dodaje Marcin, który - jak widać - dba o swoją małą ojczyznę i promowanie jej, także w świecie naukowym.

Czym jest Stardust

Stardust jest interdyscyplinarnym projektem studentów Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wysłanie eksperymentów w balonach stratosferycznych w ramach konkursów REXUS/BEXUS oraz Global Space Balloon Challenge.

2015 roku. Po pierwszych udanych misjach, mających na celu dolecenie do stratosfery i sprawdzenie możliwości tworzonych rozwiązań, byliśmy gotowi na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych eksperymentów. Zaprosiliśmy do współpracy młodych naukowców z Koła Studentów Biotechnologii, również działającego przy Politechnice Gdańskiej, w celu wykonania wspólnie misji mikrobiologicznej — czytamy na — Pomysł na realizację misji balonów stratosferycznych powstał w naszych głowach w. Po pierwszych udanych misjach, mających na celu dolecenie do stratosfery i sprawdzenie możliwości tworzonych rozwiązań, byliśmy gotowi na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych eksperymentów. Zaprosiliśmy do współpracy młodych naukowców z, również działającego przy Politechnice Gdańskiej, w celu wykonania wspólnie misji mikrobiologicznej — czytamy na simle.pl/projekty/stardust

Misja 2021

— Próbki, które pobraliśmy podczas misji biologicznej, zostały przebadane i sklasyfikowane. Okazało się, że aż 26% zebranego przez nas materiału genetycznego było jeszcze nieopisanymi bakteriami! Na podstawie wykonanych badań powstaje publikacja naukowa — przekazują naukowcy z PG.

Eksperymenty były następnie kontynuowane w laboratorium Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na Wydziale Chemicznym PG, gdyż ich dalsze etapy wymagają ścisłych warunków pracy. Celem eksperymentów było zbadanie różnorodności oraz właściwości bakteryjnej mikroflory stratosfery.

— Literatura naukowa sugeruje możliwość występowania w stratosferze bakterii o wysokiej oporności na duże dawki promieniowań UV oraz jonizującego. Nie wykluczamy u nich możliwości posiadania nieznanych do tej pory mechanizmów naprawy DNA, które mogłyby być inspiracją dla przyszłych naukowców do ich praktycznego wykorzystania — czytamy w publikacji.

Z badań wstępnych przeprowadzonych przez koła naukowe SimLE i Koło Studentów Biotechnologii wynika, że w stratosferze obecna jest duża liczba gatunków bakterii, które dotąd nie zostały opisane. — Sugerują one również liczebną przewagę Enterokoków nad innymi bakteriami w stratosferze, czego nie potwierdzały wcześniejsze doniesienia literaturowe. Uważamy, że wymaga to głębszej weryfikacji poprzez wykonanie dobrze zaplanowanych eksperymentów, które dzięki konkursowym lotom balonów będą mogły mieć miejsce. Liczymy zatem na sukces w postaci zarówno zajęcia dobrych miejsc w konkursach, jak i przełomowych wyników badań w obranej dziedzinie; zarówno od strony technicznej, jak i badawczej — dodają naukowcy.

— W związku z rozwojem projektu mikrobiologicznego realizowanego w ramach Stardusta, zgłosiliśmy się do programu REXUS/BEXUS organizowanego przez Szwedzką Narodową Radę Kosmiczną (SNSB) oraz Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR) we współpracy z Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Przeszliśmy pomyślnie pierwszy etap polegający na nadsyłaniu uproszczonej dokumentacji projektowej, w związku z czym w listopadzie 2019 r. zaproszono nas do Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych w Noordwijk w Holandii w celu prezentacji projektu przed panelem ekspertów. Byliśmy jedynymi przedstawicielami naszego kraju podczas tego wydarzenia. Ku naszej uciesze, również i ten etap przeszliśmy pomyślnie i jako jedna z 6 europejskich ekip wzięliśmy udział w misji stratosferycznej, która miała miejsce w październiku 2020 w szwedzkiej Kirunie. Dzięki tej misji nasz eksperyment mikrobiologiczny mógł odbyć niemal 5-godzinny lot w stratosferze, a my mogliśmy ponownie przeprowadzić badania na większej próbie materiału.

W ramach projektu Stardust we współpracy z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej z Zielonej Góry stworzyliśmy misję ANTARES. Wiosną 2018 roku wysłaliśmy do stratosfery z pierwszą misją komórki ludzkie, w celu wykonania późniejszych badań, które mają dowieść korelację pomiędzy przyjętą dawką promieniowania, a podwyższonym ryzykiem zapadnięcia na raka. Badania mają na celu sprawdzić czy osoby często przebywające w warunkach podwyższonego promieniowania kosmicznego np. piloci samolotów pasażerskich czy kosmonauci są bardziej narażeni na choroby nowotworowe.

Swój udział w misji miała także gdańska Akademia Sztuk Pięknych. W ramach wspólnych działań do stratosfery została wysłana rzeźba przedstawiająca płaszczkę. W ramach Stardusta zrealizowaliśmy także projekt komory próżniowej. W roku akademickim 2016/2017 udało się przejść proces od projektu do wykonania prototypu komory próżniowej. Prace nad komorą dobiegły końca, komora została przez nas przetestowana i uznana za w pełni sprawną. W roku akademickim 2018/2019 wraz z użyciem komory imitowaliśmy warunki stratosfery i badaliśmy elektronikę jeszcze przed rozpoczęciem kolejnych misji w ramach projektu ANTARES — dowiadujemy się od pomysłodawców, którzy zapewne w tym momencie myślą już nad kolejnym naukowym projektem.

