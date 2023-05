Iga Wielczyk, żeglarka z Iławy w swoje 18. urodziny spisała się na medal!

fot. Polskie Stowarzyszenie Klasy 420



W piątek 5 maja iławianka obchodziła swoje 18. urodziny. Akurat w tym czasie, wraz z Pauliną Rutkowską, brała udział w el. MŚ i ME klasy 420. Podopieczne trenera kadrowego Marcina Mickiewicza spisały się na medal, i to złoty. Teraz w końcu przyjdzie czas na świętowanie bardzo ważnych urodzin, już w Iławie, w gronie rodziny i przyjaciół.

Tę "18" Iga Wielczyk zapamięta zapewne na wiele lat, bo żeglarka oprócz bardzo dobrego startu w Charzykowych wcześniej w załodze z zawodniczką YKP Gdynia zaliczyła udany start na włoskiej Gardzie.

>> W połowie kwietnia Paulina Rutkowska i Iga Wielczyk (Yacht Klub Polski Gdynia / SSW MOS Iława) wywalczyły brązowy medal w dwuosobowej klasie 420 kobiet w regatach Lupo Cup na jeziorze Garda we Włoszech. Polki uplasowały się jednocześnie na 5. miejscu w klasyfikacji ogólnej.

— Kluczem do tego sukcesu było równe pływanie - Paulina i Iga sześć z dziewięciu wyścigów ukończyły w pierwszej piątce, dwa razy były drugie i tylko raz wypadły poza pierwszą dziesiątkę — zauważa w swej relacji Polski Związek Żeglarski.



— Trzecia edycja Lupo Cup odbywała się w nietypowych, jak na Gardę, warunkach wiatrowych. To nie były łatwe regaty, na starcie stanęły 82 załogi. Regatami na Gardzie kończymy nasz cykl zgrupowań zagranicznych. Zadowolone z pracy w tych regatach, jak i z przepracowanej zimy na zgrupowaniach w Hiszpanii i Włoszech, wracamy teraz do kraju. Następne zgrupowanie już w Polsce. Zgrupowanie to zakończymy pierwszym w tym sezonie startem w polskiej stawce 420. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na krajowych akwenach — mówiły Paulina i Iga tuż po regatach w Italii.

>> W ostatni weekend (4-6 maja) na Jeziorze Charzykowskim odbyły się pierwsze regaty eliminacyjne do mistrzostw świata i mistrzostw Europy w klasie 420. — W ciągu trzech dni rozegrano 8 wyścigów, a warunki były zróżnicowane, od wiatru wręcz granicznego do bardzo silnego dochodzącego nawet do 25 węzłów — informuje Polski Związek Żeglarski.

— Na starcie pojawiło się sporo nowych twarzy w klasie 420. W regatach najlepsza okazała się załoga Paulina Rutkowska i Iga Wielczyk (Yacht Klub Polski Gdynia / SSW MOS Iława), która wygrała aż 5 wyścigów. Na drugim miejscu uplasowali się Jan Zamojski i Olga Wietek (YKP Gdynia), a trzecie zajęli Jeremi i January Szczukowscy (Chojnicki Klub Żeglarski) — czytamy w relacji PZŻ.

Tuż za podium w klasyfikacji generalnej była załoga Filip Nosol i Krzysztof Ołowiak (ChKŻ Chojnice / OKŻ Olsztyn).

>> Przed załogą Rutkowska / Wielczyk lada moment kolejne eliminacje MŚ i ME (18-21 maja, Krynica Morska), które jednocześnie będą eliminacjami Pucharu Świata ISAF (regaty finałowe odbędą się w grudniu 2023 w Brazylii). Następnie reprezentantki Polski popłyną w zawodach w Gdyni, Dziwnowie (el. ME i MŚ), a we wrześniu czekają je mistrzostwa Polski w Pucku.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

Iga Wielczyk (z lewej strony) i Paulina Rutkowska, fot. Polskie Stowarzyszenie Klasy 420