"Biegamy na Orliku" — to już w sobotę! Przyjdź do SP5 Iława i kibicuj młodym sportowcom

LEKKA ATLETYKA\\\ 200 dzieci i młodzieży zadeklarowało udział w pierwszych Iławskich Zawodach Lekkoatletycznych "Biegamy na Orliku", do których dojdzie już jutro, tj. w sobotę 22 kwietnia. Zapraszamy do kibicowania, do zmagań najmłodszych adeptów królowej sportu dojdzie na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wiejskiej w Iławie.