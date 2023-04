IBO: Już jest utwór Iławscy Muzycy feat. Rahim – „Wielki Format". Zobacz teledysk

IŁAWA\\\ Doczekaliśmy się premiery utworu (i teledysku): Iławscy Muzycy feat. Rahim – „Wielki Format". To właśnie ten muzyczny projekt, noszący w głosowaniu tytuł "Jazz&Hip-Hop Project..." zwyciężył w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, jako tzw. projekt "miękki".

Jakie gatunki muzyczne kojarzą się z Iławą? Pierwsza myśl — jazz, a to oczywiście z uwagi na festiwal Złota Tarka, który corocznie odbywa się w mieście nad Jeziorakiem. Gdyby jednak przeprowadzić ankietę, zwłaszcza wśród młodzieży "młodszej" i "starszej", to pewnie wyszłoby na to, że w czołówce, a może i na pierwszym miejscu, byłby hip-hop.

Właśnie takie połączenie dwóch gatunków wywodzących się z USA było pomysłem na stworzenie projektu, który został zgłoszony do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Projekt ten wygrał w głosowaniu mieszkańców (w kategorii tzw. projektów "miękkich"), dzięki czemu też zyskał budżet — w kwocie 30 tys. złotych — na realizację swojego planu.

Jak przyznają pomysłodawcy, realizacja ta trochę trwała, jednak ostatecznie dopięto wszystko na ostatni guzik, a sceny do teledysku, w którym wiele jest wątków iławskich (łącznie z grającym główną rolę młodym Jędrkiem) kręcono dwa dni przed wigilią Bożego Narodzenia 2022.

— Mamy wspaniałą muzyczną informację! W ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 został zrealizowany zwycięski projekt "Jazz&Hip-Hop Project. Videoclip", którego owocem jest autorski utwór wraz z klipem wideo będący mariażem jazzu i hip-hopu — informują pomysłodawcy i twórcy "Jazz&Hip-Hop Project...", którymi są Marek Wojewoda, Wojciech Wierzchowski oraz Karol Łyżwa, iławianie związani mocno z lokalną kulturą, także młodzieżową.

— Projekt ten zakładał niecodzienną współpracę przy tworzeniu muzyki znanych i cenionych w Polsce artystów pochodzących z Iławy. I tak też się stało. Przy tworzeniu utworu spotkali się: Marcin "Ułan" Ułanowski, Marcin "Pepe" Olkowski, Kuba Cybula, Michał Jaros, Michał Sasinowski. Gościem specjalnym jest polski raper RAHIM, który współtworzył Paktofonikę, a dziś jest częścią formacji Pokahontaz — wymieniają iławianie.

— Projekt służy szeroko pojętej edukacji muzycznej, ale przede wszystkim promocji artystów muzycznych pochodzących z Iławy. Z jednej strony nawiązuje do zakorzenionego w naszym mieście już od wielu lat jazzu, z drugiej strony, sięgając do gatunku muzycznego, jakim jest hip-hop, próbuje zaangażować młodych ludzi do życia kulturalnego w Iławie i rozwijania swoich pasji — dodają pomysłodawcy.

"Jazz&Hip-Hop Project. Videoclip"

Wokal: Rahim

Muzyka: Marcin Ułanowski, Michał Sasinowski, Michał Jaros, Kuba Cybula, Marcin Olkowski,

Mix/Mastering: Piotr Przedbora, mastering przy użyciu technologii PONA Sound: Piotr Przedbora.

Video i montaż: Forest Grandfather Studio

Produkcja: Tymoteusz Bies

Partnerzy: Państwowa Szkoła Muzyczna w Iławie, Beat Make King Records Studio Nagrań Iława.

W teledysku wykorzystano fragment z koncertu Paktofoniki w Spodku.

— Ze swojej strony dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego utworu. Szczególne podziękowania dla osób, które oddały swój głos na nasz „Projekt Jazz & Hip Hop Wideoclip” w ramach IBO21 oraz dlaza pomoc w realizacji naszego pomysłu i wsparcie merytoryczne — dziękują iławianie, których zwycięski w ramach IBO projekt doczekał się realizacji. Teledysk do obejrzenia poniżej, pod listą twórców.

