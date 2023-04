"Biegamy na Orliku" - tego jeszcze w Iławie nie było! Zapraszamy dzieci i młodzież na zawody lekkoatletyczne

LEKKA ATLETYKA\\\ Rodzi się właśnie nowa, sportowa tradycja. Aneta Ostanek, trenująca dzieci i młodzież z Iławy i okolicy, organizuje pierwszą edycję Iławskich Zawodów Lekkoatletycznych "Biegamy na Orliku". — Zapraszamy do udziału — zachęca trenerka.

— Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Iławskich Zawodach Lekkoatletycznych "Biegamy na Orliku". Udział w nich jest bezpłatny — zaprasza Aneta Ostanek, prowadząca sekcję lekkoatletyczną w klubie Orka Iława oraz grupę Lekkoatletyka dla Każdego.

— "Biegamy na Orliku" to nowość na iławskiej mapie sportowej, to pierwsze zawody lekkoatletyczne na bieżni tartanowej. Spędźcie z nami sobotę, szykujcie się do wspaniałego wydarzenia, pełnego rywalizacji, medali, pucharów i niespodzianek. Dyplom i medal przewidziany jest dla każdego uczestnika . Czekamy na Wasze zgłoszenia! — dodaje trenerka z Iławy.

Gdzie i kiedy?

- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie, ul. Wiejska 11

Sobota 22 kwietnia 2023 r.

godz. 10.00: biegi dla dzieci

godz. 10.55: ceremonia otwarcia zawodów

Dla kogo?

- młodzież z roczników 2008-2013 rywalizować będzie w 3 kategoriach wiekowych

- dzieci z roczników 2014-2018 - bieg otwarty na dystansie 60 metrów

Konkurencje:

- bieg na 60, 100, 300, 600 metrów

Do kiedy?

- Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia 2023r.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl