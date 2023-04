PlusLiga w Iławie\\\ Czy hala nad Małym Jeziorakiem ponownie "odleci"? Przed nami ostatni mecz fazy zasadniczej

W miniony poniedziałek siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odnieśli 18 zwycięstwo w tym sezonie. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera pewnie pokonali na wyjeździe PGE Skrę 3:0, przekreślając tym samym szansę bełchatowian na awans do fazy play-off. Akademicy z Kortowa byli lepsi od swojego rywala w każdym elemencie gry, a statuetkę MVP otrzymał Karol Butryn.

Argentyński szkoleniowiec ekipy ze stolicy Warmii i Mazur dokonał dwóch zmian w wyjściowym składzie. Na boisku w pełnym wymiarze obejrzeliśmy Bartka Lipińskiego i Mateusza Porębę. Ten drugi wrócił do gry po blisko dwóch miesiącach nieobecności spowodowanej urazem kolana.

— Przed spotkaniem towarzyszył mi duży stres. Był to pierwszy mecz po tak sporej przerwie, który niekoniecznie był łatwy. Jestem zadowolony, brakowało mi tego. Ból zniknął i pojawił się uśmiech na twarzy, bowiem wcześniej nie sprawiało mi to wiele przyjemności. Wiele osób zauważyło, że grałem "jakby mi się nie chciało", lecz było zupełnie inaczej. Bardzo chciałem pomagać drużynie i prezentować się z dobrej strony, lecz ból mi to uniemożliwiał — przyznaje Mateusz Poręba. I dodaje: — Dodatkowo zdaję sobie sprawę, że Szymon Jakubiszak prezentuje bardzo dobrą formę i może być mi teraz ciężko wrócić do gry w większym wymiarze czasu. Dlatego jestem zadowolony z otrzymanej szansy w Bełchatowie.

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn są pewni zajęcia 7. miejsca na zakończenie fazy zasadniczej sezonu 2022/23. Układ w tabeli nie pozwala już akademikom z Kortowa na awans bądź spadek o jedną pozycję. Do zakończenie fazy zasadniczej pozostało już tylko jedno spotkanie — dzisiaj, tj. w niedzielę 2 kwietnia z Cerradem Enea Czarnymi Radom w Iławie (godz. 20:30).

Dla ekipy prowadzonej przez Pawła Woickiego to pożegnanie z tegorocznymi rozgrywkami. "Wojskowi" zajmują 15. miejsce w tabeli i na tej pozycji zakończą sezon, nie mając już możliwości gry o 13. miejsce (ten mecz rozegra się pomiędzy ekipami z miejsc 13 i 14) oraz jednocześnie utrzymując się w PlusLidze (rozgrywki opuszcza tylko ostatnia, 16. drużyna).

Radomianie odnieśli tylko 3 zwycięstwa (z LUK Lublin, GKS Katowice i Barkomem Każany Lwów). Najlepiej punktującym siatkarzem jest atakujący Damian Schulz (411 "oczek" - dla porównania Karol Butryn ma ich 468), w bloku dobrze radzi sobie Bartłomiej Lemański (47 bloków, w ekipie akademików najwięcej punktów ma Taylor Averill - 68), natomiast o linię przyjęcia dba Bartosz Firtsz (49,38% pozytywnego przyjęcia - wskaźnik Robberta Andringi to 50,99%). Ponadto nie należy zapominać o Pawle Rusinie, Timo Tammemaa oraz Mateuszu Masłowskim.

— Każda ekipa prezentuje wysoki poziom, lecz z każdym prezentowaliśmy się dobrze, a z ekipami z Zawiercia i Jastrzębia-Zdroju zwyciężaliśmy. Jesteśmy gotowi aby grać jak najlepiej z każdym zespołem — mówi Mateusz Poręba.

Co będzie najważniejsze dla olsztynian podczas niedzielnego spotkania? — Mogę zdradzić, że trener chcę przygotować drużynę do play-off. Niektórzy zawodnicy dostaną szansę na pokazanie swojej dyspozycji, aby poczuli "smak" gry w PlusLidze. Chcemy podejść do tego meczu z uśmiechami na twarzy, ale pokażemy charakter i wolę walki. To ostatni mecz fazy zasadniczej w Iławie, dlatego mam nadzieję, że kibice zapełnią halę, która ponownie "odleci" — zauważa środkowy Indykpolu AZS.

W pierwszej rundzie fazy play-off, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zmierzy się z drużyną, która w ligowej tabeli będzie zajmować 2 miejsce.

— Jesteśmy gotowi aby grać jak najlepiej z każdym zespołem — kończy Mateusz Poręba.

Początek niedzielnego spotkania w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o godz. 20:30. Bilety dostępne na indykpolazs.pl/bilety.

red