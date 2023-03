Zgredek z "jedynki" już działa. Prowadzą go sami uczniowie

Pamiętacie sklepiki szkolne z dawnych czasów? Dziś to już rzadkość. Częściej na korytarzu można spotkać automat z przekąskami. Uczniowie mówią, że muszą przepłacać, nawet butelka wody kosztuje za dużo. A co, jeśli zapomni się długopisu? I tu do akcji wkraczają przedsiębiorczy uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie.

Sklepiki szkolne, w których można było kupić "mydło i powidło", czyli i kanapkę, i czysty zeszyt, na fali zmienianych przepisów i walki ze śmieciowym jedzeniem, zlikwidowano dobrych kilka lat temu. Obecni uczniowie mogą ich istnienia nawet nie pamiętać. Ale od czego są dorośli?

Kiedy uczniowie SP1 w Iławie szukali rozwiązań swoich problemów, z podpowiedzią przyszła obecna opiekunka Spółdzielni, Justyna Wasilewska, wraz z dyrektorką szkoły, Beatą Żubertowską-Niksa.

Spółdzielnia Uczniowska "Zgredek" została więc założona i jej członkowie zaczęli się zastanawiać nad kierunkiem działania. Wypytywali współuczniów i usłyszeli, co byłoby w szkole najbardziej przydatne. Jeszcze w poprzednim roku szkolnym pod okiem Fundacji Projekt ARCHE ruszyły przygotowania do założenia sklepiku uczniowskiego.

Sklepik ruszył równo 1 marca i już podczas drugiej przerwy (bo tylko podczas przerw jest otwarty) została wyprzedana część asortymentu, jak na przykład bardzo popularne wśród uczniów slime'y, które - ugniatane w dłoniach - świetnie rozładowują stres. Poza nimi można też kupić sok w kartoniku, chrupki, coś słodkiego. Członkowie Spółdzielni zostali podzieleni na trójki i dyżurują w czasie dłuższych przerw. To piętnaście osób, ale już tyle samo kolejnych czeka, by dołączyć do Spółdzielni. Okazuje się, że praca w szkolnym sklepiku to nie tylko ciekawe zajęcie, podnoszące ważność ucznia w jego środowisku, ale też spora nauka w zakresie ekonomii.

A że sklepik był potrzebny, o tym świadczą nie tylko wypowiedzi uczniów, ale i kolejki, które co przerwę kończą się daleko na korytarzu!