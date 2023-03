Na czym polega praca policjanta? "Niebiescy" z wizytą u uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kisielicach odwiedzili uczniów Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kisielicach.

Wytłumaczyli uczniom, czemu dzielnicowy nazywany jest „policjantem pierwszego kontaktu” i czym na co dzień się zajmuje. Dodając, że w jego pracy najważniejszy jest kontakt z obywatelami. Pomocna jest w tym aplikacja mobilna Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z których możemy skorzystać mając np.: smartfona.

Następnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się, po co policjantom czworonożni funkcjonariusze oraz jakimi pojazdami poruszają się policjanci, informując jednocześnie, czym różni się radiowóz oznakowany od nieoznakowanego oraz po co policjantom motorówka czy rowery.

Asp. sztab. Dariusz Gutowski, mł. asp. Przemysław Makowski, st. post. Aleks Cichocki, a także st. post. Rafał Gancarz opowiedzieli również, czym na co dzień zajmują się policjanci dochodzeniowo–śledczy oraz po co technikowi kryminalistyki słoik czy folia aluminiowa. Dodali, jak zabezpieczyć odciski palców z okna, aby nie musieć całego wysyłać do laboratorium kryminalistycznego.

Podczas rozmowy funkcjonariusze poinformowali uczniów, jakie warunki trzeba spełnić by zostać policjantem oraz jak przebiega proces rekrutacyjny do służby. Wskazali też, jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.

Policjanci wspólnie z uczestnikami spotkania omówili zasady bezpiecznego przebywania w domu i poruszania się po drodze oraz w jej okolicy korzystając z plansz edukacyjnych „Bezpieczne Dziecko”, które nie tylko uatrakcyjniły spotkanie, ale też pomogły w usystematyzowaniu uzyskanych przez uczestników spotkania informacji. Policjanci podkreślali też, że zarówno w domu czy na placu zabaw należy również dbać o bezpieczeństwo wskazując jednocześnie , kto to jest osoba obca i co należy zrobić, kiedy ktoś taki będzie ich zaczepiać na podwórku.



oprac. eka / KPP Iława