"Poprzedni rok był wyjątkowy". Aneta Ostanek podsumowuje 2022 w wykonaniu młodych lekkoatletów z Iławy

Wkrótce początek sezonu 2023. Zanim jednak będziemy relacjonować zawody z udziałem lekkoatletów z Iławy, to wrócimy jeszcze do roku poprzedniego. Aneta Ostanek podsumowuje minione dwanaście miesięcy.

— Poprzedni, 2022 rok, był wyjątkowy; był przełomowy, był lepszy od poprzednich. Rozwijamy się. Jest nas z roku na rok coraz więcej w sali, co bardzo cieszy i napawa optymizmem do dalszego działania. Łączy nas pasja do lekkiej atletyki, która objawia się na wielu płaszczyznach, a ja cieszę się, że mogę zarażać miłością do Królowej Sportu dzieci i młodzież — mówi Aneta Ostanek, trenerka prowadząca sekcję lekkoatletyczną w Iławie (Orka Athletics Iława oraz grupa Lekkoatletyka dla każdego).

Ostanek przybliża wydarzenia z życia klubu, które miały miejsce w 2022 roku.

— To już taka nasza tradycja, że spotykamy się w lutym, by kibicować światowej klasy lekkoatletom podczas Mityngu Copernicus Cup w Toruniu. W 2022 roku ponownie spotkaliśmy się i oglądaliśmy transmisję w Porcie Iława, jednak już postanowiliśmy, że w 2023 roku nie może nas zabraknąć w Toruńskiej Arenie. Zarezerwujcie termin 8 lutego, by na żywo przeżywać emocje towarzyszące tym zawodom — zwraca się do swoich zawodniczek i zawodników.

— Naszym już stałym punktem w kalendarzu corocznych wydarzeń są miasteczka lekkoatletyczne. W poprzednim roku wraz z wolontariuszami, którymi zawsze są moi zawodnicy, zorganizowaliśmy ponownie wspaniałe miasteczko, które cieszyło się niebywałym zainteresowaniem. Byliśmy również podczas dziecięcych biegów "Ja też lubię biegać” w przeddzień Iławskiego Półmaratonu. Dzieci otrzymały upominki i medale od programu "Lekkoatletyka dla Każdego". Półmaraton w Iławie gościł wówczas elitę, gdyż były to oficjalne mistrzostwa Polski w półmaratonie. Nasze najstarsze zawodniczki miały wyjątkowe zadanie, gdyż czekały z szarfą na mecie na pierwszych maratończyków — wspomina Ostanek, dziękując przy okazji swoim wychowankom za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

— Aby nasze cele były w pełni realizowane, to obok treningów zorganizowałam dwa spotkania z psychologiem sportowym oraz jedno spotkanie z doradcą żywieniowym, w których wzięli udział rodzice wraz z zawodnikami — mówi Aneta Ostanek, która wraca także do obozów, na których byli adepci lekkiej z Iławy.

— Obozy to nieodłączny element treningu. W poprzednim roku zawodnicy trenowali w Bydgoszczy, czyli identycznie jak teraz, a także w Spale oraz dwa razy w Olecku przygotowując się do swoich docelowych startów — tłumaczy trenerka.

Przejdźmy zatem do podsumowania występów zawodniczek i zawodników Orka Athletics Iława i grupy LDK.

— Podczas sezonu halowego wyjeżdżaliśmy trzy razy do Torunia: 8 i 15 stycznia oraz 6 lutego. Mityngów odbywało się więcej, jednak koszta jakie są związane w takimi wyjazdami przewyższały nasze możliwości całoroczne i należało ograniczyć wyjazdy zimą. W sezonie letnim lekkoatleci z Iławy brali udział w 20 zawodach różnej rangi: począwszy od mityngów ogólnopolskich, poprzez memoriały, zawody ogólnopolskie, aż po mistrzostwa Polski — zauważa Ostanek.

— W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały w Iławie zawody lekkoatletyczne im. Antoniego Gierszewskiego i zawodnicy mogli zaprezentować się na naszym lokalnym obiekcie. Przed własną publicznością reprezentowali swoje szkoły i stawali 18 razy na podium, zdobywając 10 złotych, 6 srebrnych oraz 2 brązowe medale.

Tak było w Iławie, natomiast do swojego rodzinnego miasta zawodnicy przywieźli prawie 50 medali z zawodów różnej rangi: 28 medali w mistrzostw województwa W-MZLA, zawodów Ludowych Zespołów Sportowych, LDK; 12 medali z różnych memoriałów; 5 medali z międzywojewódzkich mistrzostw młodzików; 3 złote medale mistrzostw Polski sztafet, a także: awans do MP U-16, 5 zawodników (11, 18, 16 miejsce); awans do MP U-20; udział w MP KZ LZS, 6 miejsce Aleksandry Kowalskiej w debiucie, bieg na 100 metrów przez płotki.

Ponadto iławianie odnotowali wysokie miejsca wśród zawodników, których startami najwyższej rangi były Ogólnopolskie Zawody LDK oraz Czwartków LA. Otrzymaliśmy powołanie dla 4 zawodników do reprezentacji woj. na ogólnopolskie zawody LDK, gdzie zajęli wysokie miejsca (5, 5, 6, 6), były również kwalifikacje 9 zawodników do Ogólnopolskiego Finału Czwartków LA (miejsca: 4, 19, 21, 22, 26, 28, 37, 38, 43) — wymienia trenerka.

Orka Iława Athletics w klasyfikacji za 2022 rok zajęła 9. miejsce na 22 kluby (punktujące) w województwie warmińsko-mazurskim. W Polsce — na 380 klubów — iławski zajmuje 217 miejsce.



Indywidualne osiągnięcia

zawodników w 2022

Rozpoczniemy od najmłodszych zawodników, czyli od kategorii dziecko młodsze U-12.

— Najmłodsi zawodnicy mają za sobą swoje pierwsze starty na arenie lekkoatletycznej, osiągnęli także pierwsze rekordy życiowe. Nie było tych startów wiele, jednak na każdych zostawiali swoje serca na bieżni. Mamy tutaj uczestników mistrzostw województwa programu LDK, zrzeszenia LZS, uczestniczkę Ogólnopolskiego Finału Czwartków LA. Są to dzieci wyróżniające się w Iławie, co udowodniły podczas Czwartków LA oraz zawodów im. Gierszewskiego zdobywając na nich medale. Oprócz startów na zawodach wyróżnia ich wysokie zainteresowanie lekką atletyką, zaangażowanie i chęć pracy na treningach. A są to: Magdalena Kaczerowska, Natan Nedzelski, Aniela Zielińska i Maja Jeziorska — wymienia trenerka z Iławy.

Kolejna kategoria wiekowa to U-14 – dziecko starsze, czyli zawodnicy w wieku 12-13 lat.

— To uczestnicy, medaliści i multimedaliści mistrzostw województwa WMZLA, LDK, LZS, Ogólnopolskich Czwartków LA, Ogólnopolskich Zawodów LDK. Obecnie to najbardziej liczna grupa wiekowa w sekcji, z bardzo dużym potencjałem. Mowa o Lenie Koziej, Wiktorii Skorupskiej, Michalinie Tasarz, Mai Mozarczyk, Joannie Dąbrowskiej, Jędrzeju Fiereck, Hubercie Kuźniewskim, Piotrze Kowalskim, Szymonie Krupskim, Alicji Suchockiej, Gabrieli Lubienieckiej.

Następną kategorią wiekową są młodzicy, czyli U-16, zawodnicy w wieku 14-15 lat. Mamy w tym gronie medalistów mistrzostw Polski w sztafetach szwedzkich, uczestników mistrzostw Polski, medalistów i uczestników międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, medalistów i uczestników mistrzostw województwa. W tej kategorii wiekowej mamy naprawdę bardzo wysokie osiągnięcia. Na słowa uznania zasłużyli: Aleksandra Sobczyńska, Krystian Knowski, Adam Cieszewski, Kaja Szczypińska, Natalia Zięba, Alicja Zabłocka, Bartosz Kopeć, Oskar Klach, Amelia Cieszewska— mówi Aneta Ostanek.

Kategoria wiekowa U-18, czyli junior młodszy — tutaj podobnie jak w kategorii U-16 zawodnicy mają za sobą trzy zawody na poziomie ogólnopolskim, podobnie również funkcjonuje system awansu do mistrzostw Polski.

— Chciałabym w tym miejscu wymienić Martynę Zielińską oraz Patryka Myszkiewicza, którego trenerem jest jego starszy brat Maciej, zatem gratulacje za osiągnięte wyniki przez Patryka należą się również jemu. Doczekaliśmy się w Iławie kolejnej kategorii wiekowej w naszym klubie, to U-20, czyli junior. To zawodniczki i zawodnicy w wieku 18-19 lat. Naszą reprezentantką w tej kategorii jest Aleksandra Kowalska. Na koniec tylko dodam, że tych wszystkich osiągnięć nie byłoby bez wsparcia urzędu miasta Iława. W imieniu swoim, rodziców oraz zawodników składamy podziękowanie burmistrzowi Dawidowi Kopaczewskiemu — kończy Aneta Ostanek, przed której grupą kolejny rok wypełniony startami. Życzymy owocnej pracy w Bydgoszczy.

