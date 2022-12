Dobro Wraca! Organizatorzy biegu dziękują za pomoc. "Wartość podarunków to ok. 40 tys. zł!" [ZDJĘCIA, WIDEO]

PODSUMOWANIE AKCJI "DOBRO WRACA" I PODZIĘKOWANIA OD ORGANIZATORÓW:

III Bieg charytatywny „Dobro Wraca” z Iławy do Kisielic odbył się 4 grudnia 2022r. Pierwsza niedziela grudnia już tradycyjnie zapisała się w naszym lokalnym kalendarzu imprez, jako dzień Biegu na bardzo długim dystansie (dla najwytrwalszych trasa wynosiła aż 28 kilometrów), ale także jako dzień wspólnego spotkania biegaczy, przedstawicieli naszych lokalnych samorządów oraz osób spontanicznie włączających się do wspólnej zabawy. Jest to święto dzielenia się dobrem, obdarowywania prezentami najmłodszych umieszczonych w pieczy zastępczej, a zwłaszcza tych, którzy zamieszkują w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach.



Warto wrócić pamięcią do początków. Pomysł zorganizowania biegu o charakterze charytatywnym wyszedł od iławskich biegaczy w 2019 roku. Wcześniej w okresie przedświątecznym uczestniczyli oni w podobnych akcjach w innych miejscach, a utworzenie Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach (w grudniu 2018r.) było inspiracją do przygotowania tej imprezy właśnie u nas. W 2019r. odbył się pierwszy bieg, który pokazał, jaka to niesamowita inicjatywa, przerósł on nasze wszelkie oczekiwania. Już wtedy pomyśleliśmy, że będziemy organizować go cyklicznie.

Rok 2020 był dla wszystkich bardzo trudny, był to czas epidemii, przygotowania do biegu rozpoczęły się, ale ostatecznie z uwagi na obostrzenia wprowadzone w całej Polsce impreza nie odbyła się.

Drugi bieg „Dobro Wraca” odbył się w 2021r., już wtedy dostrzegliśmy ogromne zainteresowanie, chęć dzielenia się dobrem, włączenia do wspólnych działań wielu nowych osób, grup biegowych, firm.

Natomiast trzecia, tegoroczna edycja pokazała, że Bieg charytatywny „Dobro Wraca” z Iławy do Kisielic na stałe zagościł w planach wielu osób. Poniższe zestawienie pokazuje, że „Dobro Wraca” łączy, angażuje bardzo liczne grono osób wykonujących na co dzień zróżnicowane zajęcia.

Impreza objęta była Honorowymi Patronatami: przewodniczącej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Bernadety Hordejuk, starosty powiatu iławskiego Bartosza Bielawskiego, burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego, wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka.

Całe wydarzenie przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wraz z pracownikami Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach, w bardzo ścisłej współpracy z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kisielicach, Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kisielicach, Jarosławem Piechotką, dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu i przedstawicielem biegaczy Radosławem Etmańskim, a także ze Starostwem Powiatowym, gminami: Miastem Iława, Gminą Iława, Miastem i Gminą Kisielice. Punkty pośrednie startów w Ząbrowie, Gałdowie i Łęgowie przygotowali sołtysi i rady sołeckie tych miejscowości.

Wszystkie bieżące informacje o przygotowaniach do imprezy zamieszczała strona internetowa TrenujeMY SPORT. O bezpieczny przebieg całego wydarzenia dbali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Ochotniczej Straż Pożarnej w Iławie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałdowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach. W opiekę medyczną na całej trasie zaangażowani byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej - 4W-MBOT 42 Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu.

Pożywny i bardzo smaczny posiłek został przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Merynos z siedzibą w Olbrachtówku, z Koła Gospodyń Wiejskich w Łęgowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupiczkach, a bezinteresowny wkład w formie produktów przekazały firmy: Ubojnia Kwiatkowscy – Kąsek, Zajazd w Chełmżycy, PHU Stybowscy.

O sprawny i bezpieczny powrót biegaczy z Kisielic do miejsc startu zadbało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie. Natomiast pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie oraz Domu Pomocy Społecznej w Iławie organizowali transport rzeczy biegaczy z poszczególnych punktów startu na metę oraz byli gotowi do transportu osób, które potrzebowałyby tego na trasie.

Zbiórkę prezentów dla naszych dzieci koordynował Radosław Etmański, a w całą akcję obdarowywania prezentami włączyli się:

placówki oświatowe — Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Internat tej szkoły, Niepubliczne Przedszkole Pluszak Nr 1 i Pluszak Nr 2 w Iławie, Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, UKS Mały Jeziorak, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Iławie,

grupy biegowe — Iława Biega, Kwidzyn Biega, Gmina Gardeja Biega, Rezerwowe Psy, Biegacze Gorszego Sortu, Imperial Fitness, Sport od A do Z, Biegam u Kolesi, Radomno Biega, Rozbiegany Susz, Lwy Morskie Susz, Orka Masters Iława, Iławskie Dziki, Run Goku Team, Piechotka Team, osoby indywidualne, biegacze,

służby mundurowe — 4W-MBOT 42 Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu, 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, Komenda Powiatowa Policji w Iławie, Straż Pożarna w Iławie, Nadleśnictwo Iława, Zakład Karny w Iławie,

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie, pracownicy Urzędu Gminy w Iławie, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kisielicach,

firmy — OCMB M3 – Dariusz Święcki, Paszynin Auto Centrum Susz, Ubezpieczenia Kostkowski, Wobex Kominy, DaGrasso, Manada.pl, IKEA INDUSTRY Lubawa, NordGeo – Adam Harmaciński, Gołębi Dwór Dom Seniora Neurorehabilitacja Kliniczna i Rodzinna – Edyta Wilczyńska, Transport Janusz Bednarski.

Wszystkie dzieci z Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach otrzymały indywidualne, dedykowane im prezenty, przygotowane z myślą o spełnieniu ich marzeń w tym magicznym okresie świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo za kwotę 2 000 zł przekazaną przez Nadleśnictwo Iława zostaną zakupione upominki dla dzieci.

Ponadto dla dzieci z pieczy zastępczej zebrano karty podarunkowe/prezentowe, firma IKEA przekazała wybrane przez dzieci i wychowawców Domu dla Dzieci w Kisielicach własne produkty o wartości 2 000 zł, otrzymaliśmy zaproszenie dla wszystkich dzieci z wychowawcami do teatru w Olsztynie na wybrane przez siebie przedstawienie, przekazano także środki higieny dla dzieci, kosmetyki, cukierki i inne słodycze, kalendarze adwentowe, artykuły biurowe, przybory szkolne, gry, puzzle, maskotki, obuwie, ubrania.

Szacujemy, że wartość wszystkich zebranych podarunków to około 40 000,00 zł.

Wszystkim osobom zaangażowanym w III Bieg charytatywny „Dobro Wraca”, a przede wszystkim darczyńcom, składamy podziękowania i wyrazy wdzięczności. Dziękujemy za zaangażowanie, wspólnie spędzony czas i hojność.

Zostańcie z nami, kolejna edycja Biegu charytatywnego „Dobro Wraca” już za rok!

źródło: PCPR Iława