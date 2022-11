"Nie mam apartamentu w Zakopanem, a dostaję oferty wynajmu" - jedna z iławianek uniknęła wyłudzenia pieniędzy przez oszusta

Szukając wyjątkowych okazji, przeglądamy portale aukcyjne oraz sklepy internetowe. Jednak czasem chęć zaoszczędzenia i roztargnienie wykorzystują oszuści.

Dlatego kiedy jedna z mieszkanek powiatu iławskiego zaczęła dostawać zapytania dotyczące ogłoszenia, którego nie publikowała, natychmiast sprawdziła swoje konto na jednym z portali aukcyjnych. Okazało się, że ktoś się włamał i wystawił fałszywe ogłoszenie dotyczącą wynajmu apartamentu w Zakopanym. Kobieta od razu pozmieniała hasła, a następnie o wszystkim poinformowała policjantów.

– Jak widzimy, to jeden z wielu przykładów oszustw za pomocą internetu w ostatnim czasie – mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji. – Legendy mogą być różne, bo sprawcy wymyślają to coraz to nowsze metody oszustwa, jednak cel jest zawsze ten sam: osiągnąć zysk cudzym kosztem

Pamiętajmy!

· Kupując w sieci kierujmy się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego

· Zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.

· Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych, sprawdzając opinie oraz komentarze

· Sprawdzajmy czy sklep podaje swój adres i numer telefonu, ponieważ w razie jakichkolwiek pytań, możemy tam zadzwonić.

· Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol

zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze,

· Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, ponieważ telefony pochodzące z kradzieży sprzedawane są zazwyczaj bez ładowarki i dokumentacji.

· Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi

· Pamiętajmy, że mamy możliwość uzgodnienia sposobu płatności za wybrany przedmiot. Jeśli tylko pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego warto umówić się na "ODBIÓR OSOBISTY" lub wybrać opcje

płatności, nawet o parę złotych droższą, ale bezpieczniejszą "ZA POBRANIEM".

Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności zamówiony towar do nas nie dotrze lub dostaniemy zamiast produktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na policję na numer 112.

Zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.