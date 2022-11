"Posiedziałby" 10 dni, ale zdecydował się zapłacić grzywnę. Kolejni poszukiwani zostali znalezieni

Niemal codziennie policjanci zatrzymują osoby, które są poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności. Tylko nieliczni zgłaszają się do zakładu karnego dobrowolnie. Każdy, na którym ciąży prawomocny wyrok musi spodziewać się, że prędzej, czy później odwiedzą go policjanci.

W poniedziałek (31 października) policjanci iławskiego wydziału kryminalnego zatrzymali 33–latka. Sprawdzenie adresu zamieszkania, rozmowy z sąsiadami, rodziną oraz znajomymi tak m.in. wyglądały poszukiwania jednego z mieszkańców gminy Iława.

Policjanci nie przerwali poszukiwań i sprawdzali kolejne wątki, które mogły pomóc w ustaleniu adresu zamieszkania 33–latka. I kiedy to uczynili, pojechali zatrzymać mężczyznę. Mieszkaniec gminy Iława miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 10 dni, bo nie zapłacił grzywny. Okazało się, że tym razem ma pieniądze. Mężczyzna po opłaceniu zaległości został zwolniony do domu.

Tymczasem kolejny poszukiwany został zatrzymany, kiedy to spacerował jedną z ulic w Iławie. Funkcjonariusze codziennie zapoznają się z listą osób szukanych przez wymiar sprawiedliwości, dlatego pamiętali, że 34–latek, którego spotkali, musi stawić się do zakładu karnego. Mężczyzna został przetransportowany do więzienia, gdzie spędzi 150 dni za popełnione przestępstwa i wykroczenia.

Kolejnego poszukiwanego zatrzymała dzielnicowa po tym, jak ustaliła miejsce przebywania szukanego 38–latka. Mężczyzna szukany był przez iławski sąd do osadzenia w zakładzie karnym. Policjantka zatrzymała mieszkańca Iławy. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Mężczyzna podczas zatrzymania posiadał przy sobie marihuanę. Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów został przewieziony do więzienia gdzie spędzi 75 dni.