"Historia jednej ulicy" wraca na Smolki i Andersa. „Na spacer zapraszamy iławian z każdej części miasta”

„Historia jednej ulicy” już raz zawitała na ulice Andersa i Smolki. Spacer po ulicy Andersa odbył się 18 czerwca 2017 roku, z kolei ulica Smolki była bohaterką cyklu wypraw 14 kwietnia 2019 roku. Oba spotkania cieszyły się wtedy dużym zainteresowaniem iławian.

– Teraz, po ponad trzech latach od ostatniego spaceru, odbędzie się jedna wyprawa po obu ulicach – informuje Dariusz Paczkowski. – Przygotowaliśmy interesujący plan na niedzielne spotkanie. Myślę, że to, o czym powiemy i to, co pokażemy, zaskoczy wielu uczestników spaceru. Mam nadzieję, że tym razem dopisze nam pogoda – dodaje.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, uczestnicy spaceru odwiedzą między innymi teren szpitala, pobliskiej szkoły, ale też osiedle XXX-lecia. – Z jednej strony przeniesiemy się do czasów przedwojennych, by pokazać jak i dlaczego rozwijał się wtedy ten fragment miasta, z drugiej pokażemy, jaką rolę odegrała ta część Iławy w okresie powojennym – zapowiada Michał Młotek. – Każdą naszą opowieść uzupełnią zdjęcia, których w naszych zbiorach jest coraz więcej. Na niedzielne spotkanie zapraszamy iławian z każdej części miasta, nie tylko z ulic Smolki i Andersa – dodaje.

Spacer po ulicach Andersa i Smolki rozpocznie się o godzinie 15:00. Miejscem zbiórki uczestników wyprawy jest parking Starostwa Powiatowego w Iławie.

Informacje o terminach kolejnych spacerów będą publikowane na stronach Internetowego Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl oraz na fan-page’u muzeum pod adresem facebook.com/ilawasprzedlat i w grupie skupiającej miłośników miasta pod adresem facebook.com/groups/14200ilawa.