Zaginęła Julia Jelska. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zaginiona to JULIA JELSKA, lat 22.

Wyszła z domu w Suszu 27 sierpnia około godziny 22.00 i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną.



W chwili zaginięcia prawdopodobnie ubrana była w kurtkę jeansowa koloru niebieskiego z różowymi wstawkami, buty jasne, bluza koloru czerwonego.

Posiada tatuaże na prawym i lewym przedramieniu z motywami róży oraz na klatce piersiowej z motywem myszki Miki.

Wzrost 165 cm, waga 55 kg, szczupłej budowy ciała, włosy długie do pasa koloru czarnego, oczy koloru niebieskiego.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat pobytu zaginionej, proszone są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komedy Powiatowej Policji w Iławie lub pilny kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 73 262 00 lub 112, bądź o kontakt z najbliższą jednostką policji.