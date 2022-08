Wojsko wraca do Ostródy – ogłosił min. Błaszczak w Iławie. Będą tu stacjonować koreańskie czołgi

Jednostka wojskowa w Ostródzie została zlikwidowana w latach 90., a koszary – zdemilitaryzowane. W Ostródzie istnieje obecnie tylko Wojskowe Centrum Uzupełnień. Jednak, na fali ostatnich wydarzeń, jednostka ma zostać reaktywowana. Ogłosił to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na pikniku wojskowym w Iławie 13 sierpnia. Piknik zorganizowano z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego.

Minister przybył do Iławy około 16:30. Przywitał się z obecnymi wojskowymi, posłami Zbigniewem Babalskim i Robertem Gontarzem oraz samorządowcami, w tym burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim, wójtem gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim, zastępcą starosty Markiem Polańskim, radnymi miejskimi Andrzejem Rykaczewskim i Ryszardem Forysiem, a także powiatowym – Piotrem Jackowskim.

Następnie w obstawie ochrony i oficjeli minister przespacerował się po terenie pikniku, zatrzymując przy każdym stanowisku, witając i robiąc sobie zdjęcia z mieszkańcami i turystami.

Podczas zorganizowanej na placu konferencji prasowej z udziałem mediów i lokalnych, i regionalnych, i ogólnopolskich, minister Błaszczak w krótkim przemówieniu ogłosił, że 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana Wojska Polskiego zostanie wzmocniona czołgami K2, zamówionymi w Korei, a zostaną one ulokowane w Ostródzie. – Wojsko wraca do Ostródy – mówił minister, co gestem "OK" podkreślił Zbigniew Babalski, który o powrót wojska do Ostródy, według słów ministra, zabiegał. Błaszczak mówił o wzmocnieniu wojska i odstraszeniu agresora, czyli Rosji. – W związku z tym organizujemy pikniki w całym kraju – mówił. – Jest to także świetna okazja do świętowania 102 rocznicy zatrzymania przez naszych przodków wojsk radzieckich.

Minister dziękował za obecność w Iławie wszystkim zgromadzonym oraz za wypełnianie deklaracji przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. W momencie, gdy mówił te słowa, było ich już 20. Podkreślał także możliwości, jakie daje wojsko polskie: – Jeśli ktoś ma trudny start, a jest ambitny i pracowity, to wojsko zapewni mu dobry start. Uposażenie początkowe to 4.560 zł, do tego możliwość zrobienia prawa jazdy czy studiów – zachęcał.

Wizyta ministra Błaszczaka w Iławie jedną jedną z trzech w naszym województwie, którą odbywa tego weekendu. Jutro (14 sierpnia) odwiedzi Szczytno, a 15 sierpnia – Elbląg.

Edyta Kocyła-Pawłowska