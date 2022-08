Iława. Uwaga, ktoś przy działkach przebił opony w samochodzie

To celowe działanie – informuje policja. Ktoś przedziurawił wszystkie opony w samochodzie zaparkowanym przy ogrodach działkowych Podleśne. Wandal – lub wandale – tej nocy dokonali jeszcze jednego zniszczenia.

Warto mieć na oku swoją własność. Choć w tym miejscu nie ma kamer, a samochód był zaparkowany tuż za bramą wjazdową na teren ogrodów działkowych Podleśne, to jest to miejsce uczęszczane. Mimo to wandal przedziurawił aż cztery opony w jednym samochodzie marki BMW.

Do sytuacji doszło po południu lub wieczorem 4 sierpnia pod lasem, bliżej ul. 1 Maja. Sprawę zgłoszono na policję.

– Między godziną 15 a 20 na terenie ogrodów działkowych sprawca poprzez celowe działanie zniszczył przez przecięcie ostrym narzędziem cztery opony w zaparkowanym BMW – informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji.

To niejedyna sytuacja związana ze zniszczeniem samochodu ostatniej nocy. Także przy ul. Smolki w Iławie wandal dopuścił się zniszczenia mienia. Tam doszło do porysowania samochodu. – Było to zniszczenie powłoki lakierniczej – mówi rzeczniczka policji.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, o sytuacji został powiadomiony także zarząd działek.

Policja prowadzi czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia i sprawcy zniszczenia mienia, a także zatrzymania sprawcy.