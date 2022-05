Tomasz Sławiński: Góry pomagają mi rozładować stres

– Po polskich Tatrach chodzi pan od ponad 20 lat.

– Tak, to prawda i staram się czerpać z gór, ile się tylko da. To jest ta pasja największa. A fotografowanie... z dawien dawna zawsze we mnie drzemało. Może teraz bardziej się przebudziło. Kiedy bym nie był w górach, zawsze staram się uwiecznić to, co widzę, co czuję, gdy na nie patrzę - i te emocje oddać na fotografii. Często przeglądam swoje zdjęcia, bo lubię wracać do miejsc, z którymi mam wiele pięknych i niepowtarzalnych wspomnień. Te dwie pasje są więc powiązane. A ratownictwo...? Jest takie powiedzenie: Rób w życiu to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Ja chyba tak w życiu mam. Praca zawodowa absorbuje mnie mocno, zajmując sporo czasu. Ale nie czuję się, jakbym był w pracy. Mówi się, że ratownicy medyczni są uzależnieni od adrenaliny. Coś w tym jest. Jeśli coś się dzieje, wiemy, że jesteśmy potrzebni, ratując życie i zdrowie innego człowieka. O sobie śmiało mogę powiedzieć, że kocham to, co robię.

– Góry to pewnego rodzaju odskocznia od tej pracy?

– Ratownicy medyczni nie mają pomocy psychologicznej i ze stresem związanym z pracą zawodową musimy radzić sobie sami. W pracy ścieramy się z traumatycznymi zdarzeniami, których podłożem jest ludzkie cierpienie związane z chorobą czy też śmiercią.

Góry pomagają mi rozładować te wszystkie emocje. Kiedy tam jestem, ładuję akumulatory na dalsze działanie. Wysiłek fizyczny powoduje, że uchodzi ze mnie ten balon emocji, w ten sposób "czyszczę" swoją głowę.





fot. archiwum prywatne



– Zawsze chciał być pan ratownikiem?

– Jako dziecko pewnie bardziej policjantem lub strażakiem. W życiu bywają okoliczności hamujące... Ratownictwo za mną "chodziło" od dłuższego czasu, aż wreszcie przyszedł odpowiedni moment, aby skończyć szkołę i podjąć pracę w tym zawodzie.

– Iława (a konkretniej: szpital) jest pana pierwszym miejscem pracy?

– Tak, pierwszym. Pewnie nie ostatnim. Mam ambicje związane z tym zawodem, chcę się rozwijać. Nie chcę stać w miejscu, bo to wypala człowieka od środka. Jestem aktywny i nie potrafię stać w miejscu.





Paulinka i jej tata Tomasz w górach

fot. archiwum prywatne



– Rodzina, rozumiem, jest zadowolona z tej aktywności?

– Syn, który już jest dorosły i 7-letnia córka, zdaje się, że złapali górskiego bakcyla. Syn jest na tyle dojrzały w górach, że mogę go samego w nie puścić. Potrafi zaplanować wycieczkę, zna topografię, przewidzieć pogodę. Potrafi też podjąć trudną decyzję o wycofaniu się ze szlaku. Córka, jak to dziecko, zazwyczaj pyta, czy daleko jeszcze? Ale wtedy przekupuję ją słodyczami (śmieje się). Na szlaku często mijający mnie ludzie pytają, jak ja to robię, że ona się w górach uśmiecha. Ja ją adoptowałem w tym klimacie od najmłodszych lat, już jako dwulatkę, nosiłem Paulinkę w nosidle na plecach; kosztowało mnie to sporo wysiłku, ale dziś ona sama potrafi mnie już zapytać: Kiedy pojedziemy w Tatry?



– Kiedy więc pojedziecie w Tatry?

– Ja się wybieram już w drugiej połowie czerwca. Chciałbym porobić nowe zdjęcia. Może uda się polatać dronem. To będzie krótki wyjazd, ale pozwoli na pewno odsapnąć. A potem pewnie wyruszę w lipcu, może w sierpniu, we wrześniu lub październiku ale to wszystko zależeć też będzie od pogody. Do sezonu górskiego zawsze przygotowuję się kondycyjnie.

W ubiegłym roku spróbowałem czegoś nowego. Nigdy wcześniej się nie wspinałem, a 18 września 2021 r. wszedłem na Mnicha. Nie sam, ale z przewodnikiem wysokogórskim. Była to niezapomniana przygoda.

Także w ubiegłym roku uczestniczyłem w obozie wędrownym. Przez pięć dni nie schodziłem w ogóle na dół, nocując w schroniskach. Wieczory i poranki w samym sercu Tatr to niezapomniane wrażenia.

W tym roku planuję m.in. pochodzić po słowackiej stronie. Czeka mnie też 40-minutowy lot samolotem nad Tatrami. Dostałem w prezencie taki właśnie voucher. Jeszcze z góry szczytów nie widziałem...



– Czy jako ratownik w górach miał pan okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności?

– Wędrując po górach, obserwuję ludzi. To taki mechanizm, którego chyba się nie wyzbędę. Nie miałem nigdy sytuacji, że musiałbym alarmować ratowników górskich. Jednak zawsze jestem do takiej sytuacji przygotowany. Jesienią ubiegłego roku, widząc na szlaku kobietę, która była lekko wyziębiona, pomogłem jej, wyciągając z plecaka koc termiczny i poczęstowałem ją kubkiem gorącej herbaty z termosu.

Często też działam prewencyjnie, rozmawiając z ludźmi i ich uświadamiając, jak ważne jest dobre przygotowanie do wyjścia w góry, zwłaszcza w trudny szlak. A dzieje się tak, kiedy widzę niedoświadczonych turystów w miejscach, gdzie chociaż odrobina górskiego doświadczenia powinna być. W górach zawsze chodzi ze mną "mój tatrzański dobry duszek", który czuwa nad moim bezpieczeństwem. Duszek jest ze mną zawsze.

– Czy ludzi też pan fotografuje?

– Przyrodę, raczej przyrodę. W Tatrach nie mogę być cały czas, choć bardzo bym chciał. Kiedy zacząłem latać dronem, doceniłem, że Iława i okolice są przepiękne! Nie miałem wcześniej świadomości, że z góry wygląda to jak Wenecja. Staram się więc fotografować i dostrzegać piękno tego miasta i naszych okolic. Pokazywać je znajomym, także z Polski. Walory przyrodnicze Iławy i jej okolic powodują, że ludzie chcą tu przyjeżdżać, a jeśli uda mi się swoją pracą trochę ludzi przyciągnąć, będzie super.

Ostatnio obserwuję bocianią rodzinkę w Rudzienicach. W gnieździe leżą cztery jaja. Kiedy tylko małe się wyklują, będę chciał też zrobić im zdjęcia. Oczywiście z daleka, bo dron też ma zoom, z którego korzystam w takim przypadku, by nie powodować stresu u ptaków.



– Zaczął pan współpracę z Informacją Turystyczną...

– Tak, pracujące tam koleżanki korzystają z moich prac, które przekazuję im oczywiście nieodpłatnie. Wiem, że w najnowszej edycji informatora turystycznego o Iławie też się one znajdą. Cieszy mnie, że moja praca dostrzegana jest przez innych. Że ktoś chce z tego czerpać i przekazywać to dalej.

– I taka możliwość będzie podczas iławskiej Nocy Muzeów...

– Faktycznie, w biurze Informacji Turystycznej będzie można obejrzeć wystawę moich prac. Będę chciał wszystkich odwiedzających zabrać w "podróż" po górach, ale też i po okolicach Iławy. Przygotowałem dla odwiedzających również skromne upominki. Zapraszam także na inne wydarzenia związane z Nocą Muzeów w Iławie. Program jest niezwykle bogaty i warto z niego skorzystać. Mówiąc o tegorocznej Nocy Muzeów chciałbym bardzo podziękować koleżankom z biura Informacji Turystycznej, za zainspirowanie mnie do tego przedsięwzięcia, ale też za pomoc w jego realizacji.

– To sytuacja jednorazowa i niepowtarzalna? Potem już nie będzie można zobaczyć tej wystawy?

– Część z tych prac zapewne nieodpłatnie przekażę do IT. Ale mam też w zamyśle moje prace gdzieś jeszcze kiedyś pokazać. Może po górskim sezonie...?