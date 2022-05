"Awans jest nasz!" Szczypiorniści Jezioraka świętowali zdobycie mistrzostwa II ligi [video, zdjęcia]

Jeziorak Iława — Jedynka Kodo Morąg 39:24 (17:16)

JEZIORAK: Pająk, Dudek — Karol Cichocki 12, Jadanowski 7, Jaworski 6, Zembrzycki 4, Żurawski 3, Kamiński 2, P. Dembowski 2, Rasztęborski 1, Prorok 1, J. Dembowski 1, Kacper Cichocki, Minder, Prietz,

JEDYNKA: Majek, Zalewski — Kozłowski 7, Idzikowski 5, Karwowski 5, Giżyński 4, Rogala 2, Liszewski 1, Jastrzębski, Koprowski, Golon, Kosiński, Robak,

Iława może pochwalić się byłymi i aktualnymi reprezentantami Polski w piłce ręcznej (Rafał Kuptel, Damian Przytuła, Bartosz Nastaj), ale to osiągnięcia indywidualne. Wcześniej jednak nie było w mieście nad Jeziorakiem sukcesu drużynowego. A za taki na pewno może uchodzić zdobycie mistrzostwa II ligi i awans do I ligi.

Gdy kilka dobrych lat temu grupa wychowanków trenera Bogdana Garbino wznowiła treningi i zgłosiła swoją drużynę (już nie juniorską, a seniorską) do rozgrywek III ligi, to chyba nikt wówczas nie przypuszczał, że aż tak bardzo Jeziorak rozwinie się jako zespół, jako reprezentant miasta. Oczywiście, kadra przez te sezony (od 2015/16 do dzisiaj) zmieniała się, ewoluowała. Obecnie jej trzon tworzą zawodnicy z okolicznych miast (Brodnica, Kwidzyn, Grudziądz, Olsztyn), a także iławianie.

Taka właśnie wesoła mieszanka (półżartem zauważmy, że prawie wszyscy mówią "jo", a to pomaga w komunikacji) we właśnie zakończonym sezonie przegrała tylko raz — na swoim terenie z Samborem Tczew. W pozostałych spotkaniach wygrywała, także w rewanżu z ekipą z Tczewa (rozegrany tydzień przed pojedynkiem z Jedynką Morąg mecz z Samborem był najważniejszym spotkaniem w sezonie, jego wynik ustalił, kto zdobędzie mistrzostwo). W ten sposób iławianie, prowadzeni przez charyzmatycznego i bardzo doświadczonego trenera Marka Woronowicza z Kwidzyna, wyprzedzili w trakcie sezonu Sambor i do docelowego portu zwanego "Awans i Mistrzostwo" dotarli jako pierwsi.

Łukasz Kamiński także był w kadrze na spotkanie z ekipą z Morąga i wcześniej, jednak akurat jeszcze większe zasługi niż na boisku, iławianin ma poza nim. To właśnie Kamiński, wiceprezes Jezioraka ds. piłki ręcznej, jest głównym kołem zamachowym działań w IKS. Dzięki swoim znajomościom (a trener Woronowicz jest gwarantem jakości) udało się do Iławy sprowadzić choćby takiego Karola Cichockiego, który po prostu (dosłownie i w przenośni) przerastał tę drugą ligę. Nie dziwi więc fakt, że o króla strzelców całych rozgrywek jeszcze w trakcie sezonu podpytywały kluby z Superligi, najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej, a pytał m.in. ... iławianin Rafał Kuptel, trener Gwardii Opole.

Sobotni mecz z Jedynką Morąg, która znakomicie spisywała się w rundzie rewanżowej tego sezonu (na swoim terenie same wygrane!) nie był dla społeczności piłki ręcznej Jezioraka bojem o kolejne punkty, a po prostu świętem. A było co świętować, najlepiej świadczył o tym odśpiewany przez kibiców i zawodników zwrot "Awans jest nasz!".

Iławianie od początku narzucili dość wysokie tempo, ale Jedynka wcale nie zamierzała ułatwiać tego świętowania. I bardzo dobrze! Sportowa postawa zespołu z Morąga znalazła także w pewnym momencie odzwierciedlenie w wyniku — w trakcie pierwszej połowy Jedynka była przez chwilę na prowadzeniu i mocno stawiała się świeżo upieczonemu majstrowi.

Ostatecznie Jeziorak w drugiej połowie, przy głośnym dopingu swoich kibiców, mocno się rozpędził i wygrał aż piętnastoma bramkami. Jedno z trafień w tym meczu zaliczył Marcin Prorok, który tym razem nie bronił dostępu do bramki, tylko grał w polu. A potem już było fetowanie sukcesu. Być może kilku zawodników Jedynki trochę z delikatną, sportową zazdrością patrzyło na to świętowanie, bo przecież Bartosz Idzikowski, Patryk Golon, Patryk Buluk, Grzegorz Giżyński czy Dominik Rogala w przeszłości reprezentowali biało-niebieskie barwy klubu z Iławy. Teraz jednak budują już silny handball w Morągu.

A przed Jeziorakiem być może jeszcze trudniejsze zadanie, ale już nie sportowe, a organizacyjne. Bo na grę w I lidze trzeba mieć i pieniądze, i kadrę gwarantującą odpowiedni poziom. Ale o tym napiszemy wkrótce.

Z INNYCH BOISK:

Autoinwest Wybrzeże Gdańsk — Szczypiorniak II Olsztyn 33:27 (16:12)

II LIGA — TABELA KOŃCOWA

1. Jeziorak 56 676:480

2. Sambor 50 612:525

3. AZS Fahrenheit 45 612:522

4. Wybrzeże 34 577:535

5. Jedynka 33 569:558

6. Czersk 30 499:526

7. Pogoń 27 556:568

8. AZS UKW 26 593:587

9. Bartoszyce 18 495:550

10. Szczypiorniak II 7 454:601

11. Grudziądz* 4 265:456

