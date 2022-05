"Kacpa" zachęcał uczniów iławskich podstawówek do grania w kosza [zdjęcia]

W Iławie gościliśmy niedawno znanego trenera koszykówki, propagatora tej dyscypliny sportu — Kacpra Lachowicza. Jego przyjazd do szkoły podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika był nieprzypadkowy.

— "Kacpa" jest wieloletnim, bliskim współpracownikiem Marcina Gortata. Współprowadzi najpopularniejszy cykl treningów dla dzieci i młodzieży Gortat Camp, w których to uczestniczyli także uczniowie iławskiej „Jedynki” — mówi Aurelia Waruszewska, nauczycielka i trenerka w SP1.

— Kacper Lachowicz współpracuje jako trener na klinikach Jr NBA czy też na campach i klinikach koszykarskich organizowanych na całym świecie. Jeżdżąc po kraju zaraża swoją pasją dzieci i młodzież — dodaje iławianka.

Inspirujące wystąpienia Kacper Lachowicz opiera na własnych życiowych doświadczeniach związanych z koszykówką. Podczas swojej pracy stara się przekazywać adeptom koszykówki wiedzę nie tylko sportową, ale również wartości, dzięki którym można stać się lepszym zawodnikiem i człowiekiem.

Uczniowie iławskich szkół podstawowych podziwiali efektowne triki z piłkami do koszykówki, aktywnie uczestniczyli w wyzwaniach, które proponował trener, ale największy zachwyt wzbudził trik z płonącą piłką. Jego przyjazd był nieprzypadkowy. Wiąże się to m.in. z rekrutacją do czwartej klasy sportowej o profilu koszykówki, która właśnie zakończyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

red. zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl