To już 50 lat! Błękitna Wstęga — regaty z historią tak długą, jak długi jest Jeziorak [szczegóły edycji 2022]

Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas największych regat żeglarskich na Jezioraku (pomijając Yellow Cup i Regaty Pomarańczowe, które mają miejsce wcześniej). To właśnie w tym czasie odbywają się m.in. eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (w roku 2022 nastąpi akurat pauza, zawody nie odbędą się w Iławie) oraz zmagania „O Błękitną Wstęgę Jezioraka” , najdłuższego jeziora w kraju, który od Iławy wije się na północ niczym wąż na długości 27 kilometrów.

To bardzo ważne, prestiżowe i popularne zawody, zarówno dla miejscowych wodniaków, jak i dla wielu żeglarskich gości, którzy corocznie startują w tych zmaganiach. Zdobyć „Błękitną Wstęgę Jezioraka” — to jest coś, co się pamięta przez lata! Podobnie jak pamięta się wielkie emocje towarzyszące najważniejszemu wyścigowi na trasie Iława — Siemiany, którego stawką jest tytułowa Błękitna Wstęga.

Niegdyś serię zwycięstw dzierżył m.in. iławski jacht "Hornet" (załoga Szerszenia była niepokonana przez 12 lat z rzędu!). Do tego dochodzą zmagania o rekord trasy, który obecnie należy do Piotra Tarnackiego, wielokrotnego mistrza świata w klasie Micro, który akurat przez Jeziorak "przefrunął" na swoim katamaranie Roca Volvo w czasie 1 godzina i 33 minuty!

W tym roku odbędzie się bardzo okrągła i zaszczytna rocznica — "Błękitnej" stuknęła 50-tka! Regaty 2022 będą organizowane przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji we współpracy z przystanią żeglarską "Pod Omegą" w Iławie (od wielu lat to serce, silnik i dusza regat, a o odpowiedni "puls", "rytm" i klimat dba ekipa przystani) oraz Gregor Tour.

Jest wielce prawdopodobne, że "Błękitna Wstęga Jezioraka" to najstarsze tego typu zawody w Polsce. Ewentualnie konkurencją mogą być tylko regaty organizowane w Chojnicach.

Niezaprzeczalnym magnesem przyciągającym załogi na linię startu jest klimat "Błękitnej". Bo historia, tradycja i sportowe zacięcie to jedno, jednak ważnym (najważniejszym może nawet) aspektem jest znakomita atmosfera, którą tworzą uczestnicy wraz z organizatorami. Po sobotnim biegu, którego stawką jest wstęga, a następnie wyścigach w klasach: T1, T2, T3, Open, Omega, Slow, Old Timer na rozlewisku siemiańskim, odbywa się żeglarska integracja w Siemianach, posiadających podobnie jak Iława i inne miejscowości położone nad Jeziorakiem, swój niezwykły urok i mikroklimat.

W tegorocznej edycji regat oczywiście także przewidziano biesiadę, podczas której odbędzie się koncert zespołu szantowego. Szybkie, ale i nostalgiczne melodie będą unosiły się nad najdłuższym jeziorem w kraju, ale już rano, w niedzielę, trzeba się brać do roboty, bo przed załogami drugi dzień regat. Oczywiście zakładamy, że nad Jeziorakiem w pierwszy weekend września będzie wiało i to konkretnie! Wiatr się przyda, choćby przy okazji parady jednostek, która jest w programie tegorocznych zawodów. "Tańczące" po wodach Jezioraka łodzie tuż przed startem — to piękny widok. Iławianie, choć mają te regaty co rok, chętnie przystają na dłuższą chwilę i oglądają to różnokolorowe widowisko (łodzie małe i duże, w wielu barwach, zwłaszcza przy rozpostartych genakerach), a co dopiero turyści, którzy do Iławy przyjeżdżają właśnie po takie widoki.

Tegoroczny, jubileuszowy wyścig "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" będzie miał wyjątkowego patrona — jest nim Antoni Gierszewski, nieżyjący już założyciel bazy żeglarskiej MOS Iława, która stała się kolebką dla wielu medalistów mistrzostw Polski, Europy czy świata (m.in. trenowała tu Agata Barwińska, która wciąż reprezentuje barwy iławskiego klubu). Mało tego — kilka miesięcy temu radni miejscy w Iławie podjęli uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Antoniego Gierszewskiego.





INFO O BŁĘKITNEJ 2022

50 Regaty "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" odbędą się w dniach 3-4 września (sobota, niedziela).

W programie i pakiecie m.in.:

— koncert zespołu szantowego

— pamiątkowe medale przy zgłoszeniu do 1 sierpnia

— koszulki dla uczestników

— pamiątkowe bandery

— parada jachtów tuż przed wyścigiem o Błękitną Wstęgę

Zapraszamy zatem do startu w tych niezwykłych regatach. Do zmagań o Błękitną Wstęgę można zapisać się on-line na portalu www.gregortour.com (od 1 maja) oraz w dniu regat, w biurze zawodów.



CIEKAWOSTKI Z JEZIORAKA I OKOLICY

WIELKA ŻUŁAWA

Największa śródlądowa wyspa w Polsce (82,4 hektara), która — co ciekawe — w całości znajduje się w administracyjnych granicach miasta Iława. W 1974 roku zamieniła się w wielki plan filmowy, nagrywano na niej "Gniazdo" (reżyseria: Jan Rybkowski, Wojciech Pszoniak w roli głównej), film opowiadający o początkach państwa polskiego.

ZATOKA KRAGA

Północno-wschodnia odnoga Jezioraka, to tu jezioro jest najgłębsze (12 metrów). Z Kragi możemy, remontowanym właśnie fragmentem Kanału Iławskiego, ruszyć w dalszą podróż, na Kanał Elbląski, który nie tak dawno został okrzyknięty jednym z 7 cudów Polski.

PAN SAMOCHODZIK

W Jerzwałdzie nad Jeziorem Płaskim (północno-zachodni Jeziorak) żył i tworzył Zbigniew Nienacki. W miejscowości tej znajduje się jego grób oraz dom, w którym mieszkał pisarz. Jeziorak i okolice często gościły na kartach jego książek, zwłaszcza w serii o Panu Samochodziku.

SZKOŁA KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ

To właśnie nad Jeziorakiem powstał w 1980 roku Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami, czyli tzw. szkoła kapitanów żeglugi wielkiej, a jej założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni oraz miasto Iława. Następnie szkoła przeniosła się na pobliskie jezioro Silm (Kamionka), gdzie corocznie z kursów korzysta około 200-220 marynarzy z całego globu! Iławski ośrodek uchodzi za jeden z najlepszych na świecie.

TRZY MARINY

A dokładnie — Ekomariny. Jedna znajduje się w Iławie, druga w Siemianach, a trzecia w... Zalewie. Tak, tak — z Jezioraka na Jezioro Ewingi można przepłynąć wyremontowanym Kanałem Dobrzyckim. W każdej z Ekomarin znajdziemy wszystko to, czego żeglarz potrzebuje w porcie.



