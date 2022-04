Trwa wielkanocny weekend. Nad bezpieczeństwem czuwa policja

Gdy w domach zapanuje przedświąteczna gorączka, policjanci drogówki jak co roku wyruszają na trasy regionu, by zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwrócą na przekroczenia dozwolonej prędkości, zareagują na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, sprawdzą, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa. Będą kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz na bieżąco monitorować płynność ruchu na warmińsko-mazurskich drogach.

Bezpiecznie do celu

W tym roku wielkanocny weekend wypada od piątku 15.04.2022 r. do poniedziałku 18.04.2022 r. Właśnie w tych dniach kierujący spodziewać się powinni większej ilości policjantów ruchu drogowego, którzy będą nadzorować ruch na drogach województwa. Funkcjonariusze szczególną uwagę skupią na przekroczeniach prędkości, przestrzeganiu obowiązujących przepisów ruchu drogowego, jak również trzeźwości kierujących. Osoby łamiące przepisy spodziewać się mogą wysokich kar. Przypominamy, że od początku tego roku zmieniony został taryfikator mandatowy, a kary pieniężne za popełnione wykroczenia znacznie wzrosły.

Pamiętajmy, że corocznie nadmierna prędkość jest główną przyczyną wszystkich wypadków. Nie warto się więc śpieszyć - oprócz uszczuplenia portfela ryzykujemy także własne i cudze życie. Policjanci będą także sprawdzać stan trzeźwości kierowców, wymagane dokumenty, zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdów.

W wielkanocny weekend 2021 r. w regionie doszło do 5 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 8 zostało rannych. Policjanci odnotowali również 118 kolizji. Z ruchu drogowego wyeliminowanych zostało 38 nietrzeźwych kierujących.

W dniach: 16.04.2022 r. (sobota) w godz. 18.00-22.00, 17.04.2022 r. (niedziela) w godz. 08.00-22.00 i 18.04.2022r. (poniedziałek) w godz. 08.00-22.00 funkcjonariusze będą egzekwować zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów oraz pojazdów wymienionych w treści § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – tj. 2013 poz. 839).

Kierowco, bądź czujny na drodze

Miejmy świadomość, że na drodze nie jesteśmy sami. Na naszej drodze pojawić się mogą kierowcy jednośladów - motocykliści, rowerzyści oraz piesi. Każdy z nich na drodze ma swoje prawa, ale także obowiązki. Kierowcy aut powinni pamiętać, by odpowiednio wcześniej sygnalizować swoje manewry i patrzeć w lusterka. Motocykliści natomiast, by mierzyć siły na zamiary. Wzajemny szacunek i empatia oraz przestrzeganie przepisów to recepta na bezpieczną podróż.

Dobre przygotowanie do każdej podróży to połowa sukcesu

Do podróży należy się odpowiednio przygotować, zadbać o auto - sprawdzić płyny eksploatacyjne, stan hamulców, wycieraczek. Kierowcy muszą sprawdzić do kiedy ważne jest OC pojazdu i jego badanie techniczne. Równie ważne jest rozmieszczenie bagaży w pojeździe. Warto pamiętać, że nic w pojeździe nie może leżeć „luzem”. W przypadku zdarzenia drogowego nawet książka czy butelka z wodą mogą poważnie zranić znajdujących się w aucie pasażerów.

Lany poniedziałek z rozsądkiem

Lany poniedziałek ma swoich zwolenników, ale także zagorzałych przeciwników. Mimo, że to tradycja, policjanci będą reagować na wszelkie zachowania, które mogą sprowadzić zagrożenie w ruchu drogowym. Pod żadnym pozorem, ani też dla żartu nie należy oblewać wodą jadących aut. Takie zachowanie może być bardzo niebezpieczne, więc należy liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Zwolennicy tradycji mogą zostać ukarani przez policjantów mandatem, jeśli w ferworze zabawy spowodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

W razie wątpliwości… spacerem do komendy

Świąteczny poniedziałek to nie tylko śmigus dyngus, ale także dla wielu osób czas powrotów do domu. Warto pamiętać, że mając jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości można podejść do najbliższej komendy policji i je rozwiać.



Zabezpiecz swoje mienie!