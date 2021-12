"Czołówka" była, ale kto sprawcą? Nikt się nie przyznaje

Żaden z kierowców nie chce się przyznać do spowodowania stłuczki w Nowej Wsi. Policjanci będą teraz ustalać, kto doprowadził do czołowego zderzenia.

Ciągnik rolniczy renault z dwiema przyczepami zderzył się dziś rano (2 grudnia) z osobowym volkswagenem. Do sytuacji doszło w Nowej Wsi (gmina Iława) na trasie do Kamienia.

Kierujący pojazdami podczas manewru wymijania doprowadził do zderzenia czołowego. Żaden z kierujących nie poczuł się do sprawstwa, jak informuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik prasowa iławskiej policji. – Ślady na miejscu zdarzenia nie pozwoliły na wskazanie sprawcy i sporządzono dokumentację do sądu – dodaje rzeczniczka.



Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów. W systemie brakowało także informacji o ubezpieczeniu ciągnika z przyczepami. Na miejscu funkcjonariusze zrobili zdjęcia pojazdów. Policjanci będą ustalać, kto doprowadził do zderzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi.