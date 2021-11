Przedstawiamy kandydatki i kandydatów do tytułu Zimowy Brzdąc 2021

Wiktor Łata to ośmiolatek z Iławy. Chodzi do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Uwielbia lekcje w-f i jazdę na rowerze. Interesuje się przyrodą. Jest muzykalny i jego mama Kamila zastanawia się nad zapisaniem go do szkoły muzycznej.

Żeby zagłosować na Wiktora, wystarczy wysłać sms o treści gi.zb.11 na numer 7248.