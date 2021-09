Nagrody, wyróżnienia, dyplomy i chwila relaksu — podsumowaliśmy Plebiscyt Sportowy "Gazety Iławskiej" [zdjęcia, video]

Po kilku miesiącach od zakończenia głosowania w naszym plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Klub 2020 roku wg czytelników "Gazety Iławskiej" w końcu mogliśmy spotkać się — oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego — i udekorować Laureatów.

W pierwotnym terminie Gala miała odbyć się w kwietniu, jednak z oczywistych przyczyn związanych z obostrzeniami sanitarnymi nie mogliśmy jej wówczas przeprowadzić. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji i cieszymy się, że mimo tych trudnych okoliczności udało się nam w końcu spotkać w Hotelu Port 110 w Iławie, aby uhonorować i nagrodzić Laureatów Plebiscytu.

Głosowanie w ostatniej edycji naszego plebiscytu trwało od 2 lutego do 10 kwietnia i jak zwykle cieszyło się dużą popularnością. Ze stworzeniem list kandydatów w trzech kategoriach Klub, Trener i Sportowiec nie mieliśmy tradycyjnie najmniejszych problemów. Łącznie w naszej zabawie brało udział 105. sportowców, 48. trenerów i 39. klubów.

Nadszedł więc czas na najważniejsze, czyli na podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Gazety Iławskiej" i nagrodzenie laureatów. Wyniki były znane już wcześniej, podaliśmy je tuż po zakończeniu głosowania. Pozostała nam zatem miła uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród, do której doszło w poniedziałek w sali konferencyjnej Hotelu Port 110.

Zanim jednak przeszliśmy do części właściwej Gali, to minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego w niedzielę Mateusza Projsa, żeglarza, organizatora regat, człowieka pogodnego, uczynnego i pracowitego. Mateusz współpracował m.in. z Portem 110, a załogi żeglarskie w których pływał brały udział w przeszłości w naszym plebiscycie.

>>> Na początku Gali powitaliśmy obecnych w sali szanownych gości, a także tych wszystkich, którzy byli z nami poprzez media społecznościowe na facebooku Gazety Iławskiej.

Witaliśmy naszych Patronów. Gdyby nie oni, to nasz sportowy plebiscyt nie miałby takiej renomy, zasięgu i takich nagród. Swoją obecnością zaszczycili nas w poniedziałek przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych, którzy zawsze chętnie wspierają nasz Plebiscyt. A są to:

• Bernadeta Hordejuk — przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

• starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski

• burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

• wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński

• burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski

• burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk nie mógł przybyć na naszą galę, urząd reprezentowała wiceburmistrz Jolanta Chruszczewska

• był z nami także dyrektor Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji Wojciech Żmudziński oraz dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu Jarosław Piechotka

>>> Wsparcie mamy także ze strony naszych sponsorów. Wielu z nich pomaga nam tworzyć plebiscyt już od kilku edycji. Mamy też jednak kilku nowych partnerów. Na naszej Gali gościliśmy zatem:

• Karola Bączka, przedstawiciela firmy Amex Bączek, producenta okien i drzwi. Amex-Bączek jest Sponsorem Głównym naszej sportowej zabawy

• Sławomira Święckiego, właściciela sklepu sportowego Sport A-Z w Iławie

• Dawida Tarasiewicza, dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Iławie

• Macieja Ludwiczaka, właściciela firmy BodyChoice Catering Dietetyczny

• Zbigniewa Tomaszewskiego, właściciela studia i fotolaboratorium Tomcolor w Iławie

• Łukasza Kamińskiego, właściciela Frick Gym — siłownia i rehabilitacja w Iławie

• Grzegorza Olszewskiego, właściciela Szkoły Językowej "Gregor"

• Aleksandrę Jureko-Drozdowską, właścicielkę fitness clubu "Fit House" w Iławie

• Damiana Majewskiego, właściciela Restauracji "U Czapy"

• Bartosza Kućmina, właściciela firmy "Ivendo"

• Miłosza Koneckiego, współwłaściciela hurtowni stali "Konstal" z Iławy

• Damiana Paszynina, właściciela Paszynin Auto Centrum Susz

• Piotr Szostak, właściciel Hotelu "Port 110", w którym mieliśmy przyjemność po raz drugi organizować naszą Galę, z powodów służbowych niestety nie mógł przybyć na Galę, jednak za naszym pośrednictwem pozdrowił wszystkich obecnych

>> Nie spotkalibyśmy się na naszej Gali, gdyby nie trud i ciężka praca Sportowców, Trenerów i Klubów, którzy są Głównymi Bohaterami Gali. Jednym z założeń naszego plebiscytu jest właśnie docenienie ich poświęceń, wyników i pozytywnego wpływu, jaki mają na lokalną społeczność.



LAUREACI PLEBISCYTU SPORTOWEGO "GAZETY IŁAWSKIEJ" ZA ROK 2020 ORAZ ICH OPIS

KATEGORIA KLUB

Kategoria Klub, to podobnie jak kat. Trener, dość nowa kategoria w naszej sportowej zabawie.

W kategorii Kluby w czołówce najwięcej jest reprezentantów Susza. W czołowej piątce mieliśmy w pewnym momencie aż cztery ekipy z tego miasta, ale ostatecznie to nie suszanie wygrali. Dosłownie na ostatniej prostej, niczym w rzeczywistym wyścigu na torze, na pierwsze miejsce wskoczyła i już prowadzenia do mety nie oddała iławsko-lubawska Grupa Rajdowa Lracing!.

PIERWSZA TRÓJKA PLEBISCYTU SPORTOWEGO „GAZETY IŁAWSKIEJ" NA NAJBARDZIEJ POPULARNY KLUB

3. MTB Epidemia Cyklozy Susz

Barwy Epidemii Cyklozy reprezentuje obecnie ponad 50 zawodników z miasta i gminy Susz startujących w zawodach krajowych, ale także zagranicznych. Grupa istniała już w 2008 roku i od tamtej pory prężnie się rozwija.

W nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca Epidemia Cyklozy otrzymała kamerę sportową ufundowaną przez Autohandel Paszynin. Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca miała także Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego, która wręczyła zestaw piłek do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki

Każdy z laureatów otrzymał także Dyplom ufundowany przez studio i fotolaboratorium Tomcolor.

2. Siatkary 30+ przy CSiR Susz

Grupa powstała w 2019 roku. Jak wspomina Maja Trzciałkowska, jedna z jej założycielek, w pewnym momencie zaistniała potrzeba i chęć stworzenia siatkarskiej drużyny kobiet w Suszu, dla zawodniczek już pełnoletnich. W okolicznych klubach nie ma takich sekcji, więc panie z Susza same sobie taką sekcję stworzyły, a pomocą służył Jarosław Piechotka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. Drużyna gra w turniejach amatorskich i charytatywnych.

W nagrodę za zajęcie drugiego miejsca Siatkary z Susza otrzymały zestaw kawowy Tchibo od firmy Amex Bączek oraz zestaw piłek do siatkówki od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (Bernadeta Hordejuk).

1. Grupa Rajdowa LRacing

Grupa rajdowa Lracing powstała dwa lata temu, obecnie w jej barwach jeździ pięciu kierowców z Lubawy i Iławy. Flotę grupy stanowi pięć samochodów wyścigowych, za kierownicą których zawodnicy startują w rajdach na trasach asfaltowych na terenie całego kraju, reprezentując powiat iławski i już odnosząc spore sukcesy.

Grupa powstała w Lubawie, a wszystko zaczęło się od malucha, czyli fiata 126p, którego zakupił Dawid Lontkowski. Założyciel grupy zarażał swoich kolegów a także brata miłością do moto sportu. Oprócz Dawida w grupie jeździ Daniel Gurzyński, Piotr Maćkiewicz, Łukasz Lontkowski i Jakub Tarnowski, menadżerem LRacing jest Piotr Bartczak. Grupa rajdowa stale się rozwija, zarówno sportowo, jak i marketingowo, nawiązuje współpracę z kolejnymi partnerami, a ostatnio promuje akcję „Prowadzę – Nie piję!” organizowaną z urzędem miasta w Iławie i urzędem miasta w Lubawie.

W nagrodę za zwycięstwo w naszym plebiscycie Grupa Rajdowa LRacing! otrzymała:

— Statuetkę ufundowaną przez Tomcolor Iława

— głośnik od Autohandel Paszynin

— voucher do sklepu sportowego Sport A-Z,

— zestaw do gry w bule, ufundowany przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, nagrodę wręczyła Bernadeta Hordejuk

>>> Upominki dla naszych laureatów corocznie przygotowują także nasi partnerzy, samorządowcy. W tym roku także nagrodzili dodatkowo sportowców i trenerów oraz kluby.

KATEGORIA TRENER

To klasyczna zamiana miejsc: w poprzedniej edycji naszego plebiscytu sportowego w kategorii Trener zwyciężył Jakub Wierzchowski, a na drugim miejscu naszą zabawę zakończył Bartłomiej Boros. Teraz jest dokładnie odwrotnie! Trzecią lokatę zdobył natomiast Andrzej Szysler.

PIERWSZA TRÓJKA PLEBISCYTU SPORTOWEGO „GAZETY IŁAWSKIEJ" KAT. TRENER

3. Andrzej Szysler (lekka atletyka, sekcja LA przy CSiR w Suszu)

Nestor suskiego sportu, który już w latach 1986-91 prowadził sekcję lekkiej atletyki w Unii Susz. Od 2016 roku jest trenerem sekcji lekkiej atletyki działającej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, sekcja liczy 25 osób. Andrzej Szysler prowadzi również grupę "Lekkoatletyka dla każdego", w której trenują dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej. Sam również startuje — i to z sukcesami — w zawodach Mastersów.

W nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca Andrzej Szysler otrzymał:

— masażer sportowy od firmy Amex Bączek

— karnet do Fithouse

2. Jakub Wierzchowski (piłka nożna, AMT Unia Susz)

Jakub Wierzchowski prowadzi drużynę Orlików (roczniki 2009-10), obecnie odpowiada za szkolenie 20. młodych adeptów futbolu. Jak mówi trener Wierzchowski, jego przygoda z trenowaniem wynika z pasji, jaką jest dla niego piłka nożna. Szkoleniowcem został sześć lat temu, obecnie posiada licencję UEFA C. Kuba zawodowo jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Suszu.

W nagrodę za zajęcie drugiego miejsca Jakub Wierzchowski otrzymał:

— voucher do sklepu sportowego 4F, ufundowany przez Gospodarstwo Rybackie w Iławie

— karnet do Fithouse

1. Bartłomiej Boros (piłka nożna, Jeziorak Iława)

W poprzedniej edycji Bartłomiej Boros zajął drugie miejsce w naszej zabawie w kategorii Trener. Przez ten rok pozycja szkoleniowca w naszym lokalnym środowisku sportowym wzrosła, i nie mówimy tu tylko o wygranej w tegorocznym plebiscycie "Gazety Iławskiej".

Trener Boros został bowiem wybrany trenerem koordynatorem Młodzieżowej Akademii Piłkarskiej Jezioraka Iława. Niespełna 30-letni szkoleniowiec wygrał konkurs na to stanowisko. Wśród trenerskich zalet Borosa trzeba przede wszystkim wymienić wielką pasję do piłki nożnej, dążenie do realizacji założonego celu i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

W nagrodę za zwycięstwo w naszym plebiscycie Bartek Boros otrzymał:

— statuetkę ufundowaną przez Tomcolor Iława

— ufundowaną przez Konstal drukarkę komputerową, która — z tego co słyszeliśmy — bardzo się trenerowi Borosowi przyda

— voucher do sklepu sportowego Sport A-Z

— karnet do Fithouse

KATEGORIA SPORTOWIEC

Wiedzieliśmy, że walka o zwycięstwo w naszym plebiscycie sportowym będzie zacięta do samego końca głosowania. Ale takiej rywalizacji, jaką na ostatniej prostej w kategorii Sportowiec stoczyli Arkadiusz Kuciński i Jakub Pączkowski nie widzieliśmy już dawno!

Walka była zacięta praktycznie od pierwszych do ostatnich sekund głosowania, a sytuacja na ostatniej prostej zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie tytuł Najpopularniejszego Sportowca 2020 roku wg. czytelników "Gazety Iławskiej" wywalczył Kuciński. Uwaga — to trzecie zwycięstwo z rzędu piłkarza z Iławy! Popularny "Kuciniak" wygrał także w głosowaniu za rok 2018 i 2019.

ZŁOTA DZIESIĄTKA, A WŁAŚCIWIE ZŁOTA JEDENASTKA PLEBISCYTU SPORTOWEGO „GAZETY IŁAWSKIEJ" W KAT. SPORTOWIEC

10. Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława)

Zaczynamy z bardzo wysokiego C! Dziesiąte miejsce, ex aequo z Jakubem Stanikowskim, zajęła Agata Barwińska.

Agata to multimedalistka, trzykrotna z rzędu Mistrzyni Polski w klasie Laser Radial, zdaniem wielu: to najlepsza w historii wychowanka klubu żeglarskiego SSW MOS Iława i wzór do naśladowania. W ocenianym przez czytelników roku 2020 wywalczyła m.in. brązowy medal mistrzostw Europy, 5. miejsce w otwartych mistrzostwach Australii oraz 1. miejsce w zawodach Puchar Europy w Dziwnowie. W tym roku zajęła także trzecie miejsce w Pucharze Świata w Medemblik w Holandii.

Agata przyjechała na naszą Galę specjalnie z Niemiec, gdzie startowała w regatach Kieler Woche, oczywiście w barwach kadry narodowej. Nie musimy dodawać, że Agata wygrała te regaty! Trenerem iławianki w kadrze narodowej jest Jared West, a w klubie — Wojciech Janusz.

10. Jakub Stanikowski (piłka nożna, Jeziorak Iława)

W poprzednim sezonie ten młody piłkarz dostawał coraz więcej szans od trenera Wojciecha Figurskiego na grę w drużynie seniorów. Potrafił je wykorzystać, prezentując niezłe umiejętności piłkarskie, a przede wszystkim ambicję i wolę walki. To zawodnik obdarzony dobrym przeglądem pola. Aktualnie musi walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce, a konkurencja do gry w składzie jest silna. Obecnie trenerem Kuby jest Wojciech Tarnowski.

9. Karolina Fafińska (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława)

Siłaczka, która przygodę ze sportem rozpoczęła akurat od piłki nożnej, a nie od dźwigania ciężarów. Sukcesem zakończył się m.in start pochodzącej z Wikielca, a mieszkającej w Iławie zawodniczki w mistrzostwach świata federacji WPA w trójboju siłowym. Wynik uzyskany przez Karolinę (130,5 kg!) dał jej pierwsze miejsce w kat. Teenager 18-19 lat do 60 kg, a zupełnie "przy okazji" tym wynikiem poprawiła rekord świata zawodniczek do 19 roku życia ważących poniżej 60 kg!

Uwaga — w Złotej Dziesiątce jest także narzeczony Karoli, ale o tym za moment.

8. Daniel Weisgerber (fitness sylwetkowe, Iława)

To mistrz Polski oraz wicemistrz Europy, reprezentant kraju powołany na mistrzostwa świata. Daniel przygodę ze sportem wyczynowym rozpoczął dość późno, bo w wieku 34 lat, jednak to nie przeszkodziło mu w zdobywaniu medali na arenie ogólnopolskiej i europejskiej. Do tego Daniel jest organizatorem akcji charytatywnych m.in. dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

7. Miłosz Pniewski (karate kyokushin, Iławski Klub Kyokushin Karate)

Miłosz Pniewski trenuje pod okiem senseia Tomasza Gąski od 2013 roku. To bardzo zdolny i zdyscyplinowany zawodnik. Charakteryzuje go duża determinacja oraz pracowitość, czego efektem są wyniki. Bardzo uczynny i lubiany wśród kolegów i koleżanek, jak podkreśla trener Gąska.

Największe osiągnięcia Miłosza to: 3. miejsce w Mistrzostwach Europy w kategorii 12-13 lat powyżej 50 kg, 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Makroregionu Wschodniego w kategorii 14-15 lat powyżej 65 kg oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur w kategorii 13-14 lat

6. Dawid Ciepłuch (kickboxing, Piechotka Team)



12-latek, to zdaniem trenera Jarosława Piechotki, wzór do naśladowania dla rówieśników. Dawid jest mieszkańcem Zalewa, a więc w gronie laureatów mamy także reprezentanta tej gminy. Zawodnik Piechotka Team to m.in. złoty medalista mistrzostw Polski kadetów w formule Kick Light w light contakcie.

5. Julia Agnieszczak (żeglarstwo, SSW MOS Iława)

11-letnia Julka to kolejny wodny talent z żeglarskiego klubu SSW MOS Iława. W roku 2020 zdobyła nieoficjalnie mistrzostwo Polski do lat 11 w klasie Optimist, w tym roku zdobyła m.in. wicemistrzostwo Polski grupy B klasy optimist oraz zwyciężyła w regatach Trzech Ryb w Giżycku. To młoda, bardzo ambitna osoba stawiająca sobie coraz wyższe cele. Trenowanie żeglarstwa znakomicie łączy z nauką — przez ostatnie pięć lat z rzędu miała średnią 6.0!

Trenerem Julki jest Michał Maśkiewicz.

4. Mateusz Leński (kickboxing, Piechotka Team)

Mateusz to uczestnik wielu gal kikckboxingu, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Europy. 26-latek to nie tylko zawodnik, ale także instruktor w Piechotka Team. Jest zaangażowany w życie sportowe Susza, Mateusz Leński jest animatorem zajęć na suskim Orliku.

NAGRODY!!!

dla sportowców z miejsc 4-10, oprócz dyplomów, mieliśmy także sportowe upominki od firmy Ivendo. Są to słuchawki dedykowane sportowcom. Dodatkowo, zgodnie z naszą niepisaną tradycją, nagradzamy także czwarte miejsce, które w świecie sportu uchodzi za najbardziej pechowe. U nas pechowców nie ma, dlatego Mateusz Leński otrzymał także karnet do siłowni Frick Gym.



PORA NA PIERWSZĄ TRÓJKĘ!!!

3. Zuzanna Liedtke (żeglarstwo, SSW MOS Iława)

To już trzecia reprezentantka żeglarskiego klubu z Iławy w gronie naszych laureatów. W rodzinie Zuzi nie ma jakichś wielkich tradycji jeśli chodzi o sporty wodne, jednak właśnie na treningi żeglarstwa zapisał swoją córkę tata Adam. Jak podkreśla trener Michał Maśkiewicz, to bardzo sympatyczna, miła i pracowita zawodniczka. Zuzanna Liedtke to zwyciężczyni m.im. mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego w grupie B klasy Optimist, wygrała także w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tej samej klasie. W tym roku Zuzanna przeszła do grupy A, trenowanej przez trenera Marka Karbowskiego, a w przyszłości być może spróbuje swych sił w dwuosobowej klasie 420.

Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca to:

— Kurs językowy do Szkoły Językowej "Gregor"

— karnet do siłowni Frick Gym

— karnet do Fithouse,

2. Jakub Pączkowski (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława)

Kuba ponownie jest w naszej Złote Dziesiątce, a właściwie Złotej Jedenastce. W poprzednim plebiscycie siłacz zajął trzecie miejsce, teraz jest o pozycję wyżej. Co ciekawe, w Złotej Dziesiątce jest także narzeczona Kuby, Karolina Fafińska.

Jakub Pączkowski trójbój siłowy trenuje od czterech lat, w 2020 roku zdobył mistrzostwo Polski federacji GPC w trójboju siłowym i martwym ciągu (kat. Junior U-23 wszechwag i Junior U-23 -90 kg), to również mistrz Polski federacji XPC (kat. Junior U-23 -90 kg)

Kuba w nagrodę za zajęcie drugiego miejsca otrzymuje od nas:

— głośnik + power bank od restauracji u Czapy

— karnet do Frick Gym

— a także karnet do Fithouse

1. Arkadiusz Kuciński (piłka nożna, Jeziorak Iława)



Arek już po raz trzeci z rzędu zwyciężył w naszym Plebiscycie w kategorii Sportowiec. Niestety, piłkarza nie mogło być z nami w poniedziałek, niedawno przeszedł operację: po raz drugi w ciągu roku zerwał więzadła w kolanie.

Gdy jednak Arek jest w pełni zdrowy, to jest liderem zespołu Jezioraka zarówno na boisku, jak i poza nim. Nie tylko w opinii trenera Wojciecha Figurskiego, przed kontuzją był to najlepszy piłkarz nie tylko Jezioraka, ale całej IV ligi.

Arkadiusz Kuciński za zwycięstwo w naszym plebiscycie otrzymuje:

— hulajnogę elektryczną od firmy Amex Bączek. Zakup tej nagrody został przemyślany i konsultowany z najbliższymi Arka: dzięki hulajnodze z własnym napędem powracającemu do zdrowia Arkowi będzie łatwiej przemieszczać się po Iławie

— voucher od Body Choice — catering dietetyczny

— voucher ufundowany przez sklep sportowy Sport A-Z

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy są z nami corocznie przy plebiscycie Sportowym: sportowcom, ich trenerom i klubom, partnerom, sponsorom a przede wszystkim naszym czytelnikom — to ich głosy stworzyły listę Laureatów!

PS. Przy okazji dziękujemy też pani Lidii Miłosz, dyrektorce Iławskiego Centrum Kultury, za wypożyczenie mównicy.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl