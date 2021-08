PPJK 2021. Ktoś w sobotę ukradł wiatr, ale w niedzielę już powiało [wyniki, zdjęcia, video]

35. załóg z całego kraju wzięło udział w eliminacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych — Omega Cup na 40-lecie, do których w weekend (28/29 sierpnia) doszło na Jezioraku. Właściwie to regaty odbyły się tylko w niedzielę, bo w sobotę nad Jeziorakiem panowała flauta.

To już 25. edycja regat eliminacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, która odbyła się w Iławie, a załogi na Jezioraku walczyły o Żeglarski Puchar tego miasta. Tylko raz PPJK ominął najdłuższe jezioro w Polsce, akurat przy okazji pierwszej edycji zmagań. Od tamtej pory w kalendarzu sezonu żeglarskiego nie może zabraknąć Iławy i przystani Pod Omegą, która w przeszłości czterokrotnie była nagradzana za przeprowadzenie najlepszych regat w sezonie (wpływ na ocenę ma strona organizacyjna, ale także klimat regat). Raz nawet, w 2010 roku, w Iławie odbył się finał całego sezonu.

Przełom sierpnia i września to w Iławie tradycyjnie czas najważniejszych regat żeglarskich. Na pierwszy ogień poszła teraz "PePeJotKa", która odbyła się w sobotę i niedzielę 28 i 29 sierpnia (w kolejny weekend, 4 i 5 września żeglarze startować z kolei będą w regatach O Błękitną Wstęgę Jezioraka, wkrótce na naszym portalu więcej na ten temat).

W sobotę było miło i nawet uroczyście na oficjalnym rozpoczęciu zmagań Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, jednak nie po to, aby słuchać pogawędek przez mikrofon przyjechały tu załogi z Polski, tylko po to, aby móc się trochę pościgać na Jezioraku. Tymczasem plany te spaliły na panewce, bo wiatru w Iławie i okolicach 28 sierpnia było jak na lekarstwo, albo jeszcze mniej. Ostatecznie żeglarze nawet nie zeszli na wodę, w sobotę nie odbył się ani jeden wyścig.

— Wieczorem, podczas wieczorku z muzyką i zabawą, było bardzo miło i przyjemnie. Ja jednak przeżywałem organizacyjny "horror" — mówi Stanisław Kasprzak, główny organizator regat eliminacyjnych PPJK w Iławie. — Bo jak to: regaty bez wiatru? Tak się nie da! W naszej historii jeszcze takich zawodów nie było. Lata temu podczas jednych z eliminacji w Iławie został rozegrany tylko jeden wyścig. Teraz patrzyłem w niebo i na wodę i oczekiwałem choćby najmniejszego podmuchu — dodaje Kasprzak.

Na szczęście w niedzielny poranek zaczęło delikatnie wiać (jednak bez specjalnego szaleństwa). Wówczas to udało się rozegrać pierwszy wyścig na trasie Iława — Szałkowo, którego stawką było zdobycie tytułu najszybszej załogi. To nowość iławskich regat. Ostatecznie najszybciej na metę wpłynął Arkadiusz Sendlewski, który zresztą zwyciężył później w klasie Open. Oprócz niej żeglarze walczyli w klasach Omega, T1, T2, T3.

— Na rozlewisku szałkowskim udało się nam rozegrać dwa kolejne wyścigi, na podstawie ich wyników stworzyliśmy klasyfikację końcową w klasach — mówi Grzegorz Jurczak, sędzia główny regat. — A jak już odbyły się łącznie trzy wyścigi, to regaty można uznać za przeprowadzone — mówi półżartem spokojniejszy już Kasprzak, którego przystań żeglarska "Pod Omegą" obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia.

Na sezon 2021/22 PPJK składa się 10. startów eliminacyjnych (na Jezioraku odbyły się przedostatnie, ostatnie rozegrane zostaną w Olsztynie w dniach 18-19 września), a finał, czyli regaty nr 11, zaplanowany jest na początek października, tradycyjnie na Jeziorze Ryńskim.

WYNIKI PPJK, IŁAWA 2021

KLASA T1

1. MACIEJ JASKUŁA

2. MARCIN MACIOSZEK

3. MARIUSZ BOLISZEWSKI

4. MARIAN ZIELIŃSKI

5. FRANCISZEK NACHOCKI

KLASA T2

1. JACEK OLUBIŃSKI

2. JACEK JADKOWSKI

3. TOMASZ KOPYTKO

4. MAREK KMIEĆ

5. PIOTR MATWIEJCZUK

6. ADAM KUCIŃSKI

7. TOMASZ WIŚNIEWSKI

8. ROBERT KURCZEWSKI

9. MICHAŁ MULAK

KLASA T3

1. MICHAŁ MARCINIAK

2. RADOSŁAW STERNICKI

3. RYSZARD DEC

4. MARIAN WENTA

5. DANIEL PIETKIEWICZ

6. MAREK TWAROGOWSKI

7. MARCIN WITT

KLASA OMEGA

1. PIOTR BOKOTA

2. JAKUB JURCZAK

3. KRZYSZTOF BUDEK

4. KRZYSZTOF KOMAROWSKI

5. JAKUB DOLECKI

KLASA OPEN

1. ARKADIUSZ SENDLEWSKI

2. ŁUKASZ KAŁAMARZ

3. RADOSŁAW CIERPIAK

4. JAKUB MALICKI

5. MIROSŁAW CZECH

6. KAROL GÓRSKI

7. AGATA WĘGRZYNIAK

8. PIOTR GALARDA

9. JAROSŁAW WASZKIEL

zico

