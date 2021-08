Oszust zadzwonił, że ich córka miała wypadek. Stracili 100.000 zł!

W ciągu ostatnich dwóch dni na terenie powiatu iławskiego doszło do kolejnego oszustwa. Mężczyzna zadzwonił do pokrzywdzonej i oświadczył, że jej córka miała wypadek z pokrzywdzony miał skontaktować się pracownik poczty. Sprawca rozpytywał pokrzywdzonych o pieniądze w domu, oszczędności, wysokość emerytury oraz lokaty i bank, w którym trzyma pieniądze.

Jak nas poinformowała asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik iławskiej policji, w naszym powiecie znowu pojawiły się osoby, które próbują wyłudzić lub wręcz ukraść pieniądze od starszych osób.



Pokrzywdzeni w ten sposób stracili prawie 100.000 zł.

Po raz kolejny policja ostrzega:

W przypadku oszustw „na policjanta” pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy też nie proszą o przekazanie pieniędzy!

– W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas w ten sposób oszukać, podając się przez telefon za policjanta – natychmiast zakończmy taką rozmowę – sugeruje asp. Joanna Kwiatkowska. – Nie wdawajmy się w dialog z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować - powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich lub dobrych znajomych, a o całym zdarzeniu natychmiast trzeba powiadomić policję po wcześniejszym rozłączeniu się z przestępcą.

Apelujemy również do opiekunów osób starszych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym procederze. Ostrzegajmy przed osobami, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i ufność. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni z prośbą o zapłatę za wypadek, który rzekomo miał spowodować członek naszej rodziny czy szybkie pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Wykorzystujmy do tego celu rodzinne spotkania, świąteczne obiady, czy przypadkowe wizyty. Wszystko po to, by w porę ostrzec naszych bliskich. Zwróćmy też uwagę na tego typu zagrożenie seniorom z naszego otoczenia.

Pamiętajmy - zwykła ostrożność i wiedza o metodach działania przestępców może uchronić starsze osoby przed utratą oszczędności ich życia.

