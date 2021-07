Policja: "Straty ZUS-u to ponad 7000 zł". 20-latek z zarzutami o wyłudzenie renty

Policjanci wspólnie z prokuraturą rejonową w Iławie aktem oskarżenia zakończyli dochodzenie przeciwko 20-latkowi. – Mężczyzna wyłudził świadczenie rentowe. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności – mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko 20-letniemu mężczyźnie. Z ustaleń śledczych wynikało, że mieszkaniec powiatu iławskiego, który pobierał comiesięczne świadczenie rentowe, nie poinformował Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym, że przerwał naukę w jednej z lokalnych szkół.

– Kiedy pracownik ZUS-u zorientował się, że mężczyzna bezprawnie wyłudza pieniądze od firmy, poinformował o wszystkim funkcjonariuszy – mówi oficer prasowa komendy powiatowej policji w Iławie, asp. Joanna Kwiatkowska.

– Policjanci przeprowadzili postępowanie oraz przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu wyłudzenia świadczenia rentowego wprowadzając w błąd instytucję, co do faktu kontynuowania nauki – dodaje asp. Kwiatkowska.

– Straty ZUS-u to ponad 7000 zł. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 20-latek ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczyć się przed sądem – mówi oficer prasowa KPP Iława.

źródło: KPP Iława