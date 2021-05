"Jak nie my, to kto" na Dniach Iławy

Kayah i jej obecność podczas Dni Iławy została ogłoszona kilka dni temu. A dziś (26 maja) organizator święta naszego miasta, czyli Iławskie Centrum Kultury, ogłosiło, że kolejnym wykonawcą będzie Mrozu. To polski piosenkarz i autor tekstów. Debiutancki album "Miliony monet" wydał w 2009 r. Kilka jego hitów zna większość z nas: "Jak nie my, to kto", "Nic do stracenia", czy "Szerokie wody". Mrozu wystąpi w Iławie w sobotę, 10 lipca.

W tym roku Dni Iławy odbędą się na boisku przy stadionie miejskim.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl