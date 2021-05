"Zaraza" zwiastuje koniec zarazy

Już 31 maja o godzinie 20:00 na deskach iławskiego kinoteatru Pasja pojawią się członkowie Iławskiej Grupy Aktorskiej. Pomysł, scenariusz i reżyseria, scenografia itp – autorami całości są członkowie grupy. Tytuł przedstawienia to Zaraza, co żywo nawiązuje do ostatniego roku w czasach pandemii. Przeniesiemy się do restauracji o nazwie La Isabella i tam będziemy się przyglądać losom głównych bohaterów...

Obsada: Ewa Śmigielska, Danuta Rytel, Małgorzata Marciniak, Marcin Zając i Radosław Wiatr.

Bilety będą płatne. IGA weszła w skład stowarzyszenia Teatr i Film i pieniądze z biletów będą przeznaczone na działalność statutową, na przykład na przygotowanie kolejnych spektakli. Współorganizatorem całości jest Iławskie Centrum Kultury.

eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl