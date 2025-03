Lasy społeczne na Warmii i Mazurach – region zyska zieloną przestrzeń bez wycinki

Warmia i Mazury stają się nowym centrum inicjatyw proekologicznych w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na tym terenie powstaną lasy społeczne – specjalne obszary, na których wycinka drzew będzie znacznie ograniczona lub całkowicie zakazana. To projekt, który ma na celu ochronę naturalnego środowiska, z korzyścią dla społeczności lokalnych, które będą aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu tymi obszarami.

Lasy społeczne to koncepcja, w której to mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządów, organizacji ekologicznych i leśników współpracują na równych prawach, aby zapewnić zrównoważony rozwój lasów. Takie inicjatywy realizowane są w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy, które działają przy nadleśnictwach. – "Te grupy są bardzo ważne, bo pozwalają lokalnym społecznościom wpływać na to, jak wygląda ochrona lasów w ich regionie" – mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Właśnie w tej części Polski powstały już pierwsze lasy społeczne, w Nadleśnictwie Olsztyn i Kudypy. – "Kompleks leśny między osiedlem Tęczowe Las i obwodnicą Olsztyna to jedno z takich miejsc, które zyska na ochronie i będzie miało dedykowane funkcje społeczne" – tłumaczy Pietrzak. Dodatkowo, w Nadleśnictwie Elbląg zaplanowano pięć nowych lokalizacji, które są teraz w fazie konsultacji z mieszkańcami.

Jednym z przedstawicieli Zespołu Lokalnej Współpracy, Piotr Matkiewicz, zauważył, że coraz więcej lasów pełni funkcje społeczne, co zbliża ludzi do natury. – "Lasy takie jak Krasny Las czy Bażantarnia w Wysoczyźnie Elbląskiej zasługują na szczególną ochronę. To nie tylko kwestia ekologii, ale również komfortu mieszkańców, którzy w takich przestrzeniach spędzają czas" – dodaje Matkiewicz.

Projekt powstania lasów społecznych obejmuje 14 największych miast w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że zmiany legislacyjne dotyczące lasów społecznych zostaną wprowadzone do końca tego roku. To krok w stronę bardziej zielonych i przyjaznych mieszkańcom miast. To również sygnał, że leśnictwo może stać się nie tylko zarządzaniem zasobami naturalnymi, ale i wspólnym projektem społecznym, którego celem jest trwała ochrona środowiska przy jednoczesnym zaangażowaniu lokalnych społeczności.

