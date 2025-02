Stracił 17 tysięcy złotych. Uwierzył, że dzwonią z "Departamentu Bezpieczeństwa"

Przestępcy cały czas opracowują nowe metody, podszywając się pod osoby budzące zaufanie, by szybko i łatwo zdobyć cudze pieniądze. Oszustwa „na pracownika banku, policjanta”, bądź „na prokuratora” to jeden ze sposobów wyłudzania pieniędzy. Mieszkaniec powiatu iławskiego stracił 17 tysiące złotych wierząc, że jego pieniądze na rachunku bankowym są zagrożone.

Mimo że coraz więcej osób ma świadomość działalności oszustów, to przestępcy nie pozostają w tyle i stale modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywana jest przez oszustów metoda na „bankowca" "na policjanta” bądź „na prokuratora”. Sprawcy, wykorzystując zaufanie do różnych instytucji, wyłudzają pieniądze nie tylko od osób starszych.

Taki telefon od fałszywego pracownik banku otrzymał 52-latek. Oszust powiedział mężczyźnie, że jego pieniądze na rachunku bankowym są zagrożone i dzwoni z Departamentu Bezpieczeństwa. Dodatkowo na swój numer telefonu pokrzywdzony otrzymał sms-a z danymi mężczyzny, z którym miał rozmawiać, łącznie z jego identyfikatorem. Sprawcy podali również prawdziwe imię i nazwisko pracownika banku, w którym pokrzywdzony miał konto. Dlatego mężczyzna uwierzył, że naprawdę jego oszczędności są zagrożone. W trakcie dalszej rozmowy oszust poinformował pokrzywdzonego, że ktoś włamał mu się na konto, nakłaniając go jednocześnie do dokonania dwóch wpłat na rachunek bankowy podany przez sprawcę, oraz podania kodu blik. Oszust cały czas rozmawiał z mężczyzną przez telefon, twierdząc, że w trakcie rozmowy hakerzy nie mają dostępu do konta mieszkańca powiatu iławskiego. Kiedy pokrzywdzony zorientował się, że jednak nie był to prawdziwy pracownik banku i został oszukany, o wszystkim poinformował policjantów.

Po raz kolejny Policja apeluje o ostrożność i zachowanie czujności przy kontaktach z osobami podającymi się za przedstawicieli różnych instytucji!

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl